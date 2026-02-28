Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Роналду не забил пенальти. Сколько промахов за карьеру?
Саудовская Аравия
28 февраля 2026, 22:01 |
665
0

ВИДЕО. Роналду не забил пенальти. Сколько промахов за карьеру?

Легендарный португалец не сумел забить с точки против Аль-Фейхи

28 февраля 2026, 22:01 |
665
0
ВИДЕО. Роналду не забил пенальти. Сколько промахов за карьеру?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 11-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейхи».

Всего за карьеру Криштиану Роналду пробил 218 пенальти, 36 из которых реализовать ему не удалось.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересно, что в конце первого тайма забила «Аль-Фейха» и вышла вперед в этой встрече.

ВИДЕО. Роналду не забил пенальти. Сколько промахов за карьеру?

По теме:
Незабитый пенальти Роналду: Аль-Наср в гостях обыграл Аль-Фейху
Очередной гол Семеньо. Ман Сити минимально одолел Лидс
ВИДЕО. Как Кейн отличился дублем в матче с Боруссией Дортмунд
Криштиану Роналду видео голов и обзор пенальти чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фейха
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Футбол | 28 февраля 2026, 22:46 2
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский

Колоше напомнили, что у него нет соответствующего образования

ФОТО. Новый скандал в УПЛ. Можно ли так подавать угловой?
Футбол | 28 февраля 2026, 19:05 15
ФОТО. Новый скандал в УПЛ. Можно ли так подавать угловой?
ФОТО. Новый скандал в УПЛ. Можно ли так подавать угловой?

Александрия в шоке

Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Бокс | 28.02.2026, 07:30
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе
Футбол | 28.02.2026, 11:59
В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе
В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Футбол | 28.02.2026, 09:18
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 44
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
27.02.2026, 21:22 32
Бокс
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
27.02.2026, 06:30 30
Другие виды
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
27.02.2026, 05:30 1
Бокс
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
27.02.2026, 15:37 8
Футбол
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 26
Футбол
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
27.02.2026, 19:27 6
Футбол
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
27.02.2026, 14:30 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем