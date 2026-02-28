Саудовская Аравия28 февраля 2026, 22:01 |
665
0
ВИДЕО. Роналду не забил пенальти. Сколько промахов за карьеру?
Легендарный португалец не сумел забить с точки против Аль-Фейхи
28 февраля 2026, 22:01 |
665
0
Легендарный португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 11-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейхи».
Всего за карьеру Криштиану Роналду пробил 218 пенальти, 36 из которых реализовать ему не удалось.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Интересно, что в конце первого тайма забила «Аль-Фейха» и вышла вперед в этой встрече.
