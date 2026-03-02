Фран ФЕРНАНДЕС: «Наша команда нуждается в усилении»

Испанский тренер «Карпат» Фран Фернандес прокомментировал поражение его подопечных от «Колоса» (0:1) в матче 18-го тура УПЛ:

– Думаю, мы хорошо начали матч. К сожалению, не смогли реализовать пенальти. Думаю, если бы мы забили его, все могло бы быть иначе. У нас было немало шансов, но мы не смогли ими воспользоваться. Во втором тайме, на мой взгляд, у нас было больше возможностей, мы чаще добирались до штрафной площадки, больше пробивали по воротам. У нас было немало возможностей в владениях соперника, но, к сожалению, мы ими не воспользовались. Один стандарт решил ситуацию.

– Бабукарр Фаал уже во втором своем матче пробивал пенальти. Это произошло ситуативно или так было задумано? И есть ли в команде штатный пенальтист?

– Да, Бабукарр – один из наших пенальтистов. Собственно, на тренировках вчера и позавчера он реализовал 99% ударов. В конце концов, в футболе важно принятие решений, нужно проявить характер. Я уверен, что при следующей возможности он сможет реализовать пенальти.

– Чего не хватило команде, чтобы победить сегодня или хотя бы забить гол?

– Я доволен сегодня своими футболистами. Хорошую работу проделали. Сегодня мы увидели ту команду, которую хотели бы видеть. Мы сейчас на стадии построения команды. Сейчас много нового, но, думаю, сегодня нам не хватило найти того, кто мог бы нанести завершающий удар, учитывая то количество навесов, которые мы выполняли в штрафную площадь. У нас было немало навесов, много ситуаций мы могли создать в штрафной площади соперника, но нам не хватило этого качества, последнего касания, последнего удара.

– Какова ситуация с Олегом Федором? Стоит ли ожидать еще трансферов?

– Насколько мне известно, Федор перешел в другую команду. Он не тренировался с нами в течение недели. Собственно, поэтому он и не попал в заявку. Наша команда нуждается в усилении, и мы воплотим те возможности, которые у нас есть до завершения трансферного окна. Мы к этому открыты.

– Не считаете ли вы, что команде не хватает форварда или даже двух форвардов?

– От нас ушли Краснопир и Невес, присоединился Фаал. Как я и говорил, рынок у нас еще открыт, поэтому мы можем принять решение о возможном усилении. Сейчас мы делаем акцент на развитии местных футболистов. Также не стоит отбрасывать то, что у нас есть Карабин, который может закрыть эту позицию. Но мы видим его на позиции под нападающим или в полузащите.