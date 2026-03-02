Забарный получил признание во Франции после уверенной игры в составе ПСЖ

В субботу, 28 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Франции, в котором встретились «Гавр» и ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 1:0.

В стартовом составе парижской команды на поле вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле всю игру и стал одним из лучших футболистов в составе ПСЖ.

23-летний украинец отдал 94% точных передач (29/31), дважды выносил мяч, сделал 3 подбора и дважды потерял мяч. Забарный стал единственным представителем ПСЖ, который попал в символическую сборную 24-го тура чемпионата Франции.

Украинский защитник присоединился к парижскому клубу из английского «Борнмута» во время летнего трансферного окна за 63 миллиона евро.

В нынешнем сезоне провел 27 матчей, в которых забил один гол. В следующем матче подопечные Энрике сыграют против «Монако» – игра состоится 6 марта.

Символическая сборная 24-го тура чемпионата Франции (по версии Lequipe):