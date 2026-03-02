Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил

Интер Майами одержал волевую победу над Орландо Сити в матче регулярного сезона Major League Soccer (MLS) 2026.

В ночь на 2 марта цапли выиграли выездной поединок на арене Inter&Co Stadium со счетом 4:2.

Интер Майами проиграл первый тайм 0:2 после голов Марко Пашалича и Мартина Охеды.

Во второй 45-минутке подопечные Хавьера Маскерано забили четыре мяча соперникам. Дубль и ассист оформил легендарный Лионель Месси.

Второй мяч Месси забил ударом со штрафного, после того как сам заработал фол и вторую желтую для Колина Гаски.

В активе Месси теперь 898 голов и 408 ассистов в 1139 поединках. Помимо Лео, ворота Орландо Сити также поразили Матео Сильветти и Теласко Сеговия.

Для Интер Майами это первая победа в новом сезоне MLS. 22 февраля команда потерпела поражение от Лос-Анджелеса (0:3).

Major League Soccer (MLS) 2026. 2 марта

Орландо Сити – Интер Майами – 2:4

Голы: Пашалич, 18, Охеда, 23 – Сильветти, 49, Месси, 57, 90+1, Сеговия, 85

Удаление: Гаски, 88 (Орландо Сити)