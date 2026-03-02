Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
МЛС США
Орландо Сити
02.03.2026 02:00 – FT 2 : 4
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
02 марта 2026, 04:15 | Обновлено 02 марта 2026, 04:37
182
0

Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил

Цапли вырвали три очка у Орландо Сити, одержав первую победу в сезоне MLS 2026

02 марта 2026, 04:15 | Обновлено 02 марта 2026, 04:37
182
0
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Интер Майами одержал волевую победу над Орландо Сити в матче регулярного сезона Major League Soccer (MLS) 2026.

В ночь на 2 марта цапли выиграли выездной поединок на арене Inter&Co Stadium со счетом 4:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интер Майами проиграл первый тайм 0:2 после голов Марко Пашалича и Мартина Охеды.

Во второй 45-минутке подопечные Хавьера Маскерано забили четыре мяча соперникам. Дубль и ассист оформил легендарный Лионель Месси.

Второй мяч Месси забил ударом со штрафного, после того как сам заработал фол и вторую желтую для Колина Гаски.

В активе Месси теперь 898 голов и 408 ассистов в 1139 поединках. Помимо Лео, ворота Орландо Сити также поразили Матео Сильветти и Теласко Сеговия.

Для Интер Майами это первая победа в новом сезоне MLS. 22 февраля команда потерпела поражение от Лос-Анджелеса (0:3).

Major League Soccer (MLS) 2026. 2 марта

Орландо Сити – Интер Майами – 2:4

Голы: Пашалич, 18, Охеда, 23 – Сильветти, 49, Месси, 57, 90+1, Сеговия, 85

Удаление: Гаски, 88 (Орландо Сити)

По теме:
Орландо Сити – Интер Майами – 2:4. Перформанс Месси. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Отсчет пошел: Месси забил первый гол в 2026 году в официальных играх
Ман Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1. Дьявольский камбек. Видео голов и обзор
Major League Soccer (MLS) Матео Сильветти Интер Майами Лионель Месси Марио Пашалич Орландо Сити удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
Футбол | 01 марта 2026, 14:21 9
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину

Футболист будет играть за «Колос»

Экс-форвард сборной Франции: «Учитывая, что Забарный делает на поле...»
Футбол | 01 марта 2026, 20:48 10
Экс-форвард сборной Франции: «Учитывая, что Забарный делает на поле...»
Экс-форвард сборной Франции: «Учитывая, что Забарный делает на поле...»

Микаэль Мадар прокомментировал игру украинского защитника ПСЖ

Три топ-клуба Англии охотятся за юной звездой ПСЖ
Футбол | 02.03.2026, 03:32
Три топ-клуба Англии охотятся за юной звездой ПСЖ
Три топ-клуба Англии охотятся за юной звездой ПСЖ
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Бокс | 01.03.2026, 07:03
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Другие виды | 01.03.2026, 10:21
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
01.03.2026, 16:31 20
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
28.02.2026, 05:00 3
Футбол
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
28.02.2026, 02:00 1
Бокс
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 8
Футбол
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16
Футбол
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 23
Бокс
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
28.02.2026, 19:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем