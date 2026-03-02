Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси отличился первым голом в 2026 году в официальных матчах.

В ночь на 2 марта Интер Майами проводит выездной матч регулярного сезона Major League Soccer (MLS) против команды Орландо Сити.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Цапли проиграли первый тайм 0:2, но быстро сумели оформить камбек на старте второй 45-минутки. Вначале на 49-й отличился Матео Силветти, а уже на 57-й счет сравнял Месси.

38-летний Лионель оформил 897-й гол в карьере. В его активе также 407 ассистов в 1139 поединках.

ВИДЕО. Отсчет пошел: Месси забил первый гол в 2026 году в официальных играх

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine