  4. ВИДЕО. Отсчет пошел: Месси забил первый гол в 2026 году в официальных играх
Major League Soccer
02 марта 2026, 03:37 | Обновлено 02 марта 2026, 04:23
Лионель отличился в матче против Орландо Сити и сравнял счет для Интер Майами

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси отличился первым голом в 2026 году в официальных матчах.

В ночь на 2 марта Интер Майами проводит выездной матч регулярного сезона Major League Soccer (MLS) против команды Орландо Сити.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Цапли проиграли первый тайм 0:2, но быстро сумели оформить камбек на старте второй 45-минутки. Вначале на 49-й отличился Матео Силветти, а уже на 57-й счет сравнял Месси.

38-летний Лионель оформил 897-й гол в карьере. В его активе также 407 ассистов в 1139 поединках.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Орландо Сити – Интер Майами – 2:4. Перформанс Месси. Видео голов и обзор
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
Ман Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1. Дьявольский камбек. Видео голов и обзор
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси видео голов и обзор Интер Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
