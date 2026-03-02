В ночь на 2 марта Интер Майами выиграл непростой матч регулярного сезона Major League Soccer (MLS) 2026 у Орландо Сити.

Цапли оформили камбек с 0:2 и одержали волевую победу со счетом 4:2.

Дубль и ассист в этой встрече оформил 38-летний легендарный аргнетинский форвард Лионель Месси.

Major League Soccer (MLS) 2026. 2 марта

Орландо Сити – Интер Майами – 2:4

Голы: Пашалич, 18, Охеда, 23 – Сильветти, 49, Месси, 57, 90+1, Сеговия, 85

Удаление: Гаски, 88 (Орландо Сити)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Пашалич, 18 мин.

ГОЛ! 2:0 Охеда, 23 мин.

ГОЛ! 2:1 Сильветти, 49 мин.

ГОЛ! 2:2 Месси, 57 мин.

ГОЛ! 2:3 Сеговия, 85 мин.

ГОЛ! 2:4 Месси, 90+1 мин.