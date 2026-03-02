Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Орландо Сити – Интер Майами – 2:4. Перформанс Месси. Видео голов и обзор
МЛС США
Орландо Сити
02.03.2026 02:00 – FT 2 : 4
Интер Майами
Major League Soccer
Орландо Сити – Интер Майами – 2:4. Перформанс Месси. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча Major League Soccer (MLS) 2026

Орландо Сити – Интер Майами – 2:4. Перформанс Месси. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 2 марта Интер Майами выиграл непростой матч регулярного сезона Major League Soccer (MLS) 2026 у Орландо Сити.

Цапли оформили камбек с 0:2 и одержали волевую победу со счетом 4:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль и ассист в этой встрече оформил 38-летний легендарный аргнетинский форвард Лионель Месси.

Major League Soccer (MLS) 2026. 2 марта

Орландо Сити – Интер Майами – 2:4

Голы: Пашалич, 18, Охеда, 23 – Сильветти, 49, Месси, 57, 90+1, Сеговия, 85

Удаление: Гаски, 88 (Орландо Сити)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Пашалич, 18 мин.

ГОЛ! 2:0 Охеда, 23 мин.

ГОЛ! 2:1 Сильветти, 49 мин.

ГОЛ! 2:2 Месси, 57 мин.

ГОЛ! 2:3 Сеговия, 85 мин.

ГОЛ! 2:4 Месси, 90+1 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
88’
Colin Guske (Орландо Сити) получает красную карточку.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Теласко Сеговия.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Mateo Silvetti (Интер Майами), асcист Теласко Сеговия.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Охеда (Орландо Сити), асcист Гриффин Дорси.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Пашалич (Орландо Сити), асcист Иван Ангуло.
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси удаление (красная карточка) Орландо Сити Марио Пашалич Интер Майами Матео Сильветти видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
