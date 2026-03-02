Орландо Сити – Интер Майами – 2:4. Перформанс Месси. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча Major League Soccer (MLS) 2026
В ночь на 2 марта Интер Майами выиграл непростой матч регулярного сезона Major League Soccer (MLS) 2026 у Орландо Сити.
Цапли оформили камбек с 0:2 и одержали волевую победу со счетом 4:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль и ассист в этой встрече оформил 38-летний легендарный аргнетинский форвард Лионель Месси.
Major League Soccer (MLS) 2026. 2 марта
Орландо Сити – Интер Майами – 2:4
Голы: Пашалич, 18, Охеда, 23 – Сильветти, 49, Месси, 57, 90+1, Сеговия, 85
Удаление: Гаски, 88 (Орландо Сити)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Пашалич, 18 мин.
ГОЛ! 2:0 Охеда, 23 мин.
ГОЛ! 2:1 Сильветти, 49 мин.
ГОЛ! 2:2 Месси, 57 мин.
ГОЛ! 2:3 Сеговия, 85 мин.
ГОЛ! 2:4 Месси, 90+1 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Трубин хочет вернуться в Донецк
Португалец высказался о Джанлуке Престианни