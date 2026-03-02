Стала известна оценка Ваната за матч против Сельты, в котором он забил гол
1 марта Владислав отличился за Жирону в поединке 26-го тура Ла Лиги 2025/26
Украинский форвард Владислав Ванат стал лучшим игроком Жироны в матче 26-го тура Ла Лиги 2025/26 против Сельты (1:2).
Статистический портал WhoScored поставил Ванату оценку в 7.2 балла – это наивысший показатель среди всех игроков красно-белых.
Ванат стал автором единственного гола каталонской команды в этой встрече. Владислав провел на поле 73 минуты и был заменен на Абеля Руиса.
Еще один представитель Украины в составе Жироны Виктор Цыганков получил от WhoScored оценку в 6.5 балла.
Лучшим игроком поединка был признан форвард Сельты Ферран Хутгла (7.8), который забил первый мяч для кельтов.
Оценки WhoScored за матч Жирона – Сельта (1:2)
