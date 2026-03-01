Ванат стал третьим украинцем с 10+ голами за Жирону

Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат забил свой 10-й гол за клуб во всех турнирах.

Случилось это в матче 26-го тура, в котором Жирона принимает Сельту.

Ванат стал третьим украинским игроком, имеющим в своем активе 10+ голов за Жирону. Первыми двумя были Артём Довбик (24) и Виктор Цыганков (19).

Голы украинских футболистов за Жирону

24 – Артем Довбик (24 – Ла Лига)

19 – Виктор Цыганков (18 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

10 – Владислав Ванат (9 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

Гол в ворота Сельты стал 9-м для Ваната в Ла Лиге, что позволило нападающему сравняться с Юрием Максимовым по количеству голов, забитых в топ-5 лигах (10 место).

Лучшие украинские бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов

136 – Андрей Шевченко (127 – Милан, 9 – Челси)

53 – Андрей Воронин (32 – Байер, 11 – Герта, 5 – Ливерпуль, 4 – Кельн, 1 – Боруссия Менхенгладбах)

39 – Артем Довбик (24 – Жирона, 15 – Рома)

33 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 9 – Дженоа, 1 – Марсель)

18 – Виктор Цыганков (17 – Жирона)

17 – Александр Заваров (10 – Нанси, 7 – Ювентус)

11 – Андрей Ярмоленко (8 – Вест Гэм Юнайтед, 3 – Боруссия Дортмунд)

10 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Готспур)

10 – Евгений Коноплянка (6 – Шальке, 4 – Севилья)

9 – Юрий Максимов (9 – Вердер)

9 – Владислав Ванат (9 – Жирона)

Гол Ваната также стал 15-м, забитым украинскими футболистами в топ-10 лигах в 2026 году.

Голы украинцев в топ-10 европейских лигах в 2026 году