Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ванат стал третьим украинцем с 10+ голами за Жирону
Испания
01 марта 2026, 23:04 | Обновлено 01 марта 2026, 23:05
393
0

Ванат стал третьим украинцем с 10+ голами за Жирону

Также форвард Жироны вышел на 10 место среди всех украинских футболистов в топ-5 лигах

01 марта 2026, 23:04 | Обновлено 01 марта 2026, 23:05
393
0
Ванат стал третьим украинцем с 10+ голами за Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат забил свой 10-й гол за клуб во всех турнирах.

Случилось это в матче 26-го тура, в котором Жирона принимает Сельту.

Ванат стал третьим украинским игроком, имеющим в своем активе 10+ голов за Жирону. Первыми двумя были Артём Довбик (24) и Виктор Цыганков (19).

Голы украинских футболистов за Жирону

  • 24 – Артем Довбик (24 – Ла Лига)
  • 19 – Виктор Цыганков (18 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
  • 10 – Владислав Ванат (9 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

Гол в ворота Сельты стал 9-м для Ваната в Ла Лиге, что позволило нападающему сравняться с Юрием Максимовым по количеству голов, забитых в топ-5 лигах (10 место).

Лучшие украинские бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов

  • 136 – Андрей Шевченко (127 – Милан, 9 – Челси)
  • 53 – Андрей Воронин (32 – Байер, 11 – Герта, 5 – Ливерпуль, 4 – Кельн, 1 – Боруссия Менхенгладбах)
  • 39 – Артем Довбик (24 – Жирона, 15 – Рома)
  • 33 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 9 – Дженоа, 1 – Марсель)
  • 18 – Виктор Цыганков (17 – Жирона)
  • 17 – Александр Заваров (10 – Нанси, 7 – Ювентус)
  • 11 – Андрей Ярмоленко (8 – Вест Гэм Юнайтед, 3 – Боруссия Дортмунд)
  • 10 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Готспур)
  • 10 – Евгений Коноплянка (6 – Шальке, 4 – Севилья)
  • 9 – Юрий Максимов (9 – Вердер)
  • 9 – Владислав Ванат (9 – Жирона)

Гол Ваната также стал 15-м, забитым украинскими футболистами в топ-10 лигах в 2026 году.

Голы украинцев в топ-10 европейских лигах в 2026 году

  • 6 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 3 – Руслан Малиновский (Дженоа)
  • 2 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 1 – Артем Довбик (Рома)
  • 1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • 1 – Александр Зубков (Трабзонспор)
  • 1 – Артем Степанов (Утрехт)
По теме:
Гол Ваната не помог. Жирона проиграла матч Сельте, хотя забила первой
Драма в столице: Ювентус спасся на 90+3-й минуте безумном матче против Ромы
ВИДЕО. Как Ванат отпраздновал гол в матче Жироны и Сельты
чемпионат Испании по футболу Ла Лига статистика Жирона Владислав Ванат Артем Довбик Виктор Цыганков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Футбол | 01 марта 2026, 08:23 3
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк

Трубин хочет вернуться в Донецк

«Было очевидно». В Португалии Моуриньо досталось из-за Судакова
Футбол | 28 февраля 2026, 23:20 2
«Было очевидно». В Португалии Моуриньо досталось из-за Судакова
«Было очевидно». В Португалии Моуриньо досталось из-за Судакова

Тренера Бенфики раскритиковали за решение в матче с Реалом

Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»
Футбол | 01.03.2026, 21:22
Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»
Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Бокс | 01.03.2026, 07:03
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Два промаха с пенальти, но не сухарь. Колос обыграл Карпаты во Львове
Футбол | 01.03.2026, 20:09
Два промаха с пенальти, но не сухарь. Колос обыграл Карпаты во Львове
Два промаха с пенальти, но не сухарь. Колос обыграл Карпаты во Львове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
01.03.2026, 08:47 11
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
28.02.2026, 20:28 9
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 8
Футбол
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем