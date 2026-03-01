Юлия Стародубцева – Эльвина Калиева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 101) начнет выступления в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В первом раунде отбора украинка сыграет против представительницы США Эльвины Калиевой (WTA 154). Поединок начнется ориентировочно в 23:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале квалификации встретится либо с Мэдисон Бренгл, либо с Талией Гибсон.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА КВАЛИФИКАЦИИ