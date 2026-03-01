Юлия Стародубцева – Эльвина Калиева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
1 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 101) начнет выступления в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В первом раунде отбора украинка сыграет против представительницы США Эльвины Калиевой (WTA 154). Поединок начнется ориентировочно в 23:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в финале квалификации встретится либо с Мэдисон Бренгл, либо с Талией Гибсон.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александра завоевала серебряную награду индивидуалки на старте соревнования
Владислав призвал лишить Сергея звания Героя Украины