Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юлия Стародубцева – Эльвина Калиева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 марта 2026, 22:23 |
174
0

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

1 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 101) начнет выступления в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В первом раунде отбора украинка сыграет против представительницы США Эльвины Калиевой (WTA 154). Поединок начнется ориентировочно в 23:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале квалификации встретится либо с Мэдисон Бренгл, либо с Талией Гибсон.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА КВАЛИФИКАЦИИ

Юлия Стародубцева Эльвина Калиева смотреть онлайн WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
