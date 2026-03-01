Англия01 марта 2026, 19:04 | Обновлено 01 марта 2026, 19:37
82
0
ВИДЕО. Салиба отрыл счет для канониров в матче против Челси
На 21-й минуте хозяева поля вышли вперед в суперигре АПЛ
01 марта 2026, 19:04 | Обновлено 01 марта 2026, 19:37
82
0
1 марта в 18:30 проходит центральный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.
В лондонском дерби Арсенал принимает Челси на домашнем стадионе Эмирейтс.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 21-й минуте хозяева поля вышли вперед в суперигре АПЛ.
Вильям Салиба отрыл счет для канониров в матче против Челси.
ГОЛ! 1:0. Вильям Салиба, 21 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 марта 2026, 08:23 4
Трубин хочет вернуться в Донецк
Футбол | 28 февраля 2026, 22:00 41
Все три поединка Ирана должны пройти в США
Футбол | 01.03.2026, 18:12
Футбол | 28.02.2026, 20:28
Футбол | 01.03.2026, 15:13
Комментарии 0
Популярные новости
01.03.2026, 07:03 5
28.02.2026, 12:19
27.02.2026, 18:04 2
28.02.2026, 07:30 6
01.03.2026, 10:21 56
28.02.2026, 05:00 2
01.03.2026, 00:33 2