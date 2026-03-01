ВИДЕО. Салиба отрыл счет для канониров в матче против Челси

1 марта в 18:30 проходит центральный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.

В лондонском дерби Арсенал принимает Челси на домашнем стадионе Эмирейтс.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 21-й минуте хозяева поля вышли вперед в суперигре АПЛ.

Вильям Салиба отрыл счет для канониров в матче против Челси.

ГОЛ! 1:0. Вильям Салиба, 21 мин