Лондонское дерби. Арсенал и Челси назвали стартовые составы на суперматч

1 марта в 18:30 состоится центральный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.

В лондонском дерби Арсенал принимает Челси на домашнем стадионе Эмирейтс.

Главные тренеры команд Микель Артета и Лиам Росеньор определили стартовые составы команд.

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (61 очко), Манчестер Сити (59), Ман Юнайтед, Астон Вилла (по 51), Ливерпуль (48), Челси (45).

Арсенал и Челси назвали стартовые составы на суперматч АПЛ