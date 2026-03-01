Лондонское дерби. Арсенал и Челси назвали стартовые составы на суперматч
1 марта в 18:30 состоится центральная игра 28-го тура Английской Премьер-лиги
В лондонском дерби Арсенал принимает Челси на домашнем стадионе Эмирейтс.
Главные тренеры команд Микель Артета и Лиам Росеньор определили стартовые составы команд.
Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.
Топ-6 АПЛ: Арсенал (61 очко), Манчестер Сити (59), Ман Юнайтед, Астон Вилла (по 51), Ливерпуль (48), Челси (45).
