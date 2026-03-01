Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лондонское дерби. Арсенал и Челси назвали стартовые составы на суперматч
Англия
01 марта 2026, 17:41 | Обновлено 01 марта 2026, 17:59
232
0

Лондонское дерби. Арсенал и Челси назвали стартовые составы на суперматч

1 марта в 18:30 состоится центральная игра 28-го тура Английской Премьер-лиги

01 марта 2026, 17:41 | Обновлено 01 марта 2026, 17:59
232
0
Лондонское дерби. Арсенал и Челси назвали стартовые составы на суперматч
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

1 марта в 18:30 состоится центральный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.

В лондонском дерби Арсенал принимает Челси на домашнем стадионе Эмирейтс.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры команд Микель Артета и Лиам Росеньор определили стартовые составы команд.

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (61 очко), Манчестер Сити (59), Ман Юнайтед, Астон Вилла (по 51), Ливерпуль (48), Челси (45).

Арсенал и Челси назвали стартовые составы на суперматч АПЛ

По теме:
Ман Юнайтед с камбеком обыграл Кристал Пэлас, поражение Тоттенхэма
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лидс – Манчестер Сити – 0:1. Как забил Семеньо. Видео гола и обзор матча
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал - Челси стартовые составы Микель Артета Лиам Росеньор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
Футбол | 01 марта 2026, 14:21 11
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину

Футболист будет играть за «Колос»

Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Бокс | 01 марта 2026, 06:43 16
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку

Владислав призвал лишить Сергея звания Героя Украины

На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
Футбол | 28.02.2026, 15:45
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Другие виды | 28.02.2026, 21:39
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
ОФИЦИАЛЬНО. Роналду и Бензема не сыграют. Матчи азиатской ЛЧ перенесены
Футбол | 01.03.2026, 14:10
ОФИЦИАЛЬНО. Роналду и Бензема не сыграют. Матчи азиатской ЛЧ перенесены
ОФИЦИАЛЬНО. Роналду и Бензема не сыграют. Матчи азиатской ЛЧ перенесены
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
28.02.2026, 02:00 1
Бокс
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
28.02.2026, 02:30 4
Футбол
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
27.02.2026, 21:22 33
Бокс
Катастрофа в третьей четверти. Украина без шансов проиграла Испании
Катастрофа в третьей четверти. Украина без шансов проиграла Испании
27.02.2026, 16:58 11
Баскетбол
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 6
Бокс
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
27.02.2026, 19:27 6
Футбол
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем