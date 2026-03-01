1 марта в 18:30 пройдет центральный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.

В лондонском дерби Арсенал принимает Челси на домашнем стадионе Эмирейтс.

Главные тренеры команд Микель Артета и Лиам Росеньор рассчитывают на победу своих команд.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (61 очко), Манчестер Сити (59), Ман Юнайтед, Астон Вилла (по 51), Ливерпуль (48), Челси (45).

Где смотреть онлайн суперматч чемпионата Англии Арсенал – Челси

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports