Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 марта 2026, 18:21 | Обновлено 01 марта 2026, 18:42
Где смотреть онлайн суперматч чемпионата Англии Арсенал – Челси

1 марта в 18:30 пройдет центральный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта в 18:30 пройдет центральный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.

В лондонском дерби Арсенал принимает Челси на домашнем стадионе Эмирейтс.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры команд Микель Артета и Лиам Росеньор рассчитывают на победу своих команд.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (61 очко), Манчестер Сити (59), Ман Юнайтед, Астон Вилла (по 51), Ливерпуль (48), Челси (45).

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports

Арсенал – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Микель Артета Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал - Челси где смотреть
Николай Степанов
