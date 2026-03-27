Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В сборную Украины может вернуться легендарный футболист
27 марта 2026, 00:20
В сборную Украины может вернуться легендарный футболист

Кучер не исключает возможность возвращения Степаненко

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Известный украинский тренер и футболист Александр Кучер считает вполне реальным возвращение в сборную Украины Тараса Степаненко, который недавно перешел в «Колос».

– И напоследок, чисто теоретический вопрос: верите ли вы, что Степаненко еще сыграет за национальную сборную Украины?

– Трудно ответить однозначно. Это зависит прежде всего от главного тренера и от того уровня игры, который Тарас будет демонстрировать на поле. Если его навыки понадобятся тренерскому штабу сборной, его непременно вызовут. Все в его руках и ногах.

– Но такой вариант реален, если он будет иметь стабильную игровую практику в «Колосе»?

– Конечно, в футболе все возможно. Со временем все чаще убеждаешься в этом.

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Хочу выделить один положительный момент»
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Одиозный депутат обратился к Реброву после поражения от Швеции
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Футбол | 26 марта 2026, 12:20 41
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026

Несмотря на объективные трудности, мы верим в победу нашей сборной

Ребров объяснил поражение сборной Украины в матче против Швеции
Футбол | 27 марта 2026, 00:10 17
Ребров объяснил поражение сборной Украины в матче против Швеции
Ребров объяснил поражение сборной Украины в матче против Швеции

Команда проиграла со счётом 1:3

Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Футбол | 26.03.2026, 08:53
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Ребров объяснил, почему сборная Украины потерпела поражение от Швеции
Футбол | 27.03.2026, 00:15
Ребров объяснил, почему сборная Украины потерпела поражение от Швеции
Ребров объяснил, почему сборная Украины потерпела поражение от Швеции
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Бокс | 26.03.2026, 08:08
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
antt
то напевно було сказано до того коли мондіаль був теоретично можливий
_ Moore
бля, зла на адмінів не вистачає за такі "інфи"
Gudok
Тогда уже и Сидорчука, чего уж там))
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
25.03.2026, 19:55 46
Футбол
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
25.03.2026, 08:42
Бокс
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 86
Футбол
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 13
Футбол
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
26.03.2026, 07:12 34
Футбол
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
