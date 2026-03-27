В сборную Украины может вернуться легендарный футболист

Известный украинский тренер и футболист Александр Кучер считает вполне реальным возвращение в сборную Украины Тараса Степаненко, который недавно перешел в «Колос».

– И напоследок, чисто теоретический вопрос: верите ли вы, что Степаненко еще сыграет за национальную сборную Украины?

– Трудно ответить однозначно. Это зависит прежде всего от главного тренера и от того уровня игры, который Тарас будет демонстрировать на поле. Если его навыки понадобятся тренерскому штабу сборной, его непременно вызовут. Все в его руках и ногах.

– Но такой вариант реален, если он будет иметь стабильную игровую практику в «Колосе»?

– Конечно, в футболе все возможно. Со временем все чаще убеждаешься в этом.