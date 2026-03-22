Тарас СТЕПАНЕНКО: «Мог бы сыграть и больше»

Полузащитник «Колоса» Тарас Степаненко прокомментировал свой первый выход в старте в текущем сезоне. Это произошло в матче 21-го тура УПЛ с Вересом (1:0).

«Да, сыграть 60% матча – это совсем другое, чем выйти на замену на 15 минут. Это несколько иная интенсивность, другие ощущения. Потому я рад, что сыграл эти минуты и что команда выиграла. Перед паузой на сборной в хорошем настроении пойдем на выходные – все довольны.

Трудно сказать, готов ли играть все 90 минут. Думаю, у тренерского штаба был план игры и замены. Я не прошел сборы, только втягиваюсь, сыграл только две товарищеские игры. Я нормально чувствовал себя, может, мог бы сыграть и больше, но благодарен за выделенное мне время.

Пытался ребятам подсказывать. Иногда бывает, что кто-то забывает или где-то не хватает уверенности, и нужно тогда поддержать. Я всегда это делаю. С моей позиции хорошо видно, куда лучше сместиться, переместиться, бежать, так я всегда подсказываю. Думаю, это помогает. Это важно. Я всегда говорю молодым ребятам: «Вы тоже подсказывайте». Так чувствуешь уверенность, позицию, так легче играть. Мне это никто не запрещает делать, тем более что ребятам это помогает», – заявил Степаненко в видеоинтервью клубной пресс-службе.

Напомним, что ветеран вернулся в Украину после года в турецком «Эюпспоре». Свои лучшие годы Тарас Степаненко провёл в донецком «Шахтёре», где отыграл 14 с половиной сезонов.