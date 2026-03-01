Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Немного хромает реализация, но мы над этим работаем»
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 17:31
134
0

Главный тренер «Металлиста 1925» прокомментировал результат матча с «Александрией»

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

В поединке 18-го тура УПЛ «Металлист 1925» в Житомире со счетом 1:0 обыграл «Александрию». Победу своих подопечных прокомментировал наставник «Металлиста 1925» Младен Бартулович.

– Младенец, поздравляем с победой! Поделитесь первыми эмоциями от сегодняшнего матча.

– Спасибо. Все очень довольны, что сегодня победили – по-моему, заслужено. Мы создали много моментов, немного хромает реализация, но мы над этим работаем. Для нас важен этот старт – сегодняшняя победа. Заработали три очка и двигаемся вперед. Хочу также поблагодарить футбольный клуб «Полесье», что в такое тяжелое время дает нам возможность играть на своем поле, которое улучшилось за последнюю неделю. Это было видно и по нашей игре – она сегодня тоже была лучше.

– Вы сказали, что у команды были моменты, но не удавалось их реализовать. По-вашему, в чем причина?

– Да, создали много моментов, особенно в первом тайме. Где-то было слишком большое желание, но били с неудобных позиций. Мы много работаем над этим и анализируем с ребятами. Я уверен, что будем прибавлять.

– Впереди команду ожидает матч в Кубке. Думали уже о нем?

– Конечно, думаем. Сразу следующий матч у нас с «Локомотивом». Мы серьезно готовимся к нему. Хотим проходить дальше.

чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Александрия Младен Бартулович
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
