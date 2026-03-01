Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Батон ЗАБЕРГДЖА: «Надеюсь продолжать забивать в каждой игре»
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 16:49 | Обновлено 01 марта 2026, 16:50
Батон ЗАБЕРГДЖА: «Надеюсь продолжать забивать в каждой игре»

Легионер «Металлиста 1925» прокомментировал победу над «Александрией»

Батон ЗАБЕРГДЖА: «Надеюсь продолжать забивать в каждой игре»
ФК Металлист 1925. Батон Забергджа

В поединке 18-го тура УПЛ «Металлист 1925» со счетом 1:0 обыграл «Александрию». Впечатлениями о матче поделился автор победного гола Батон Забергджа.

– Батон, поздравляем с победой! Твой гол сегодня стал решающим. Что сейчас чувствуешь?

– Во-первых, я очень рад победе и трем очкам. И, конечно, рад своему первому голу и надеюсь продолжать забивать в каждой игре.

– Вообще, сегодняшний матч складывался очень непросто, хотя на старте поединка казалось, что проблем не должно быть, потому что было много моментов.

– Да, у нас было много шансов, и я думаю, что должны быть более спокойными, когда создаем моменты, чтобы выигрывать.

– Сегодня сразу несколько коллег-игроков не смогли принять участие из-за болезней. Как думаешь, насколько кадровая ситуация сказалась на ходе матча?

– У нас очень хорошая команда. Даже если некоторые игроки отсутствуют из-за состояния здоровья, у нас очень хороший состав. Но, конечно, возможно, мы можем быть лучше.

– За время пребывания в команде ты уже успел проявить себя настоящим универсалом – играл как слева, так и справа, форвардом, в оттяжке. Где тебе удобнее всего?

– В моей предыдущей команде я играл на трех или четырех разных позициях. Мог действовать справа, слева, на позиции нападающего, а иногда – в полузащите. Но комфортнее всего чувствую себя именно на правом фланге.

– Сегодня ты взял на себя ответственность исполнить пенальти. Это была твоя инициатива или указание тренерского штаба?

– Сначала пенальти должен был исполнять Денис Антюх. Тогда я взял на себя ответственность и рад, что смог забить.

– Во время исполнения пенальти, когда увидел, что голкипер соперника прикоснулся к мячу, немного сердце екнуло? Что чувствовал?

– Да, возможно, мне стоило пробить сильнее. Но хорошо, что мяч залетел в ворота. Когда ты забиваешь, уже никто не спрашивает, как это произошло.

– Как думаешь, эта победа поможет, как минимум ментально, подходить с лучшим настроением к очень важному матчу в Кубке?

– Да, эта победа пришла в нужный момент. На прошлой неделе нам, возможно, немного не хватило везения, чтобы тоже выиграть. Но я думаю, что эта победа поможет нам лучше подготовиться.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 - Александрия Металлист 1925 Александрия Батон Забергджа
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
