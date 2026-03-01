Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Милан вырвал победу над Кремонезе в чемпионате Италии
Италия
01 марта 2026, 15:52
Милан вырвал победу над Кремонезе в чемпионате Италии

Голами отличились Леау и Павлович

Милан вырвал победу над Кремонезе в чемпионате Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан

«Милан» обыграл «Кремонезе» в матче чемпионата Италии.

Поединок 27-го тура Серии А прошел в Кремоне на стадионе «Джовани Дзини».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Гости подошли к матчу в статусе фаворита, но долгое время не могли забить. Победу «россонери» принесли точные удары Павловича и Леау

С 57 баллами «Милан» остался вторым в чемпионате. «Кремонезе» с 24 пунктами – 17-й.

Серия А. 27-й тур

Кремонезе – Милан – 0:2

Голы: Павлович, 89, Леау, 90+4

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Комментарии 1
