Милан вырвал победу над Кремонезе в чемпионате Италии

«Милан» обыграл «Кремонезе» в матче чемпионата Италии.

Поединок 27-го тура Серии А прошел в Кремоне на стадионе «Джовани Дзини».

Гости подошли к матчу в статусе фаворита, но долгое время не могли забить. Победу «россонери» принесли точные удары Павловича и Леау

С 57 баллами «Милан» остался вторым в чемпионате. «Кремонезе» с 24 пунктами – 17-й.

Серия А. 27-й тур

Кремонезе – Милан – 0:2

Голы: Павлович, 89, Леау, 90+4

