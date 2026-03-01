Милан вырвал победу над Кремонезе в чемпионате Италии
Голами отличились Леау и Павлович
«Милан» обыграл «Кремонезе» в матче чемпионата Италии.
Поединок 27-го тура Серии А прошел в Кремоне на стадионе «Джовани Дзини».
Гости подошли к матчу в статусе фаворита, но долгое время не могли забить. Победу «россонери» принесли точные удары Павловича и Леау
С 57 баллами «Милан» остался вторым в чемпионате. «Кремонезе» с 24 пунктами – 17-й.
Серия А. 27-й тур
Кремонезе – Милан – 0:2
Голы: Павлович, 89, Леау, 90+4
Фото матча:
