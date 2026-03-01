1 марта, свою встречу в рамках Серии А проведут Кремонезе – Милан. Встреча начнется в 13:30 по киевскому времени.

Кремонезе

Этот чемпионат для новичка начался оптимистично, так как уверенно набирали очки и закрепились в середине турнирной таблице. Казалось, Кремонезе без проблем должен сохранять прописку в элите итальянского футбола. А потом начался большой спад, 12 матчей без поражений, за этот период удалось набрать всего четыре очка.

В последнем туре был очередной провал, уступили на выезде Роме со счетом 0:3, пропустив все мячи во втором тайме. Команда уже скатилась на 17-ю строчку в турнирной таблице, опережая Лечче из зоны вылета только по дополнительным показателям. Травмы не позволят выйти на поле троим игрокам.

Милан

В последнем туре Милан неожиданно уступил дома Парме со счетом 0:1, чем прервал серию из 24 матчей без поражений в чемпионате. «Красно-черные» остались на втором месте, но отставание от первого Интера уже составляет 13 очков, при одной игре в запасе.

Из других турниров команда уже вылетела, а скудетто явно не светит, так что надо думать в первую очередь о том, чтоб сохранить свое место в первом квартете. Милан никогда не выделялся стабильностью, но концовку чемпионата нужно провести без провалов. У клуба тоже три кадровые потери перед этим противостоянием.

Личные встречи

Команды встречались в первом туре, тогда Кремонезе одержал сенсационную победу на выезде со счетом 2:1, хотя Милан владел огромным перевесом.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд приличными коэффициентами: 7.85 для Кремонезе и 1.45 для Милана. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

В этой паре миланцы очевидные фавориты, все-таки играет один из лидеров, против новичка. Кремонезе не в лучшей форме, а гости еще и захотят взять реванш за поражение в первом круге. Думаю, гости будут владеть преимущество в данном противостоянии, хотя им не будет просто взять три очка. Считаю здесь перспективной ставку на тотал больше 2,5 голов за 1,9.