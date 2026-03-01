Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Pinky promise с Федерером. 15-летний Зизу сыграет на Индиан-Уэллс. Кто он?
01 марта 2026, 06:09
Изян Ахмад получил wild card в квалификацию от организаторов Мастерса в Калифорнии

Instagram. Изян «Зизу» Ахмад

15-летний Изян Ахмад по прозвищу «Зизу» получил wild card от организаторов хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Юный американец впервые в карьере сыграет в квалификации соревнований АТР. В его профессиональный карьере всего один матч – в ноябре 2025 года «Зизу» проиграл Райану Колби 4:6, 4:6 на 15-тысячнике в Орландо.

Изян Ахмад уже давно известен в теннисном мире. Все началось на US Open 2017, когда 9-летний Изян на пресс-конференции Роджера Федерера попросил легендарного швейцарца продолжать играть и дождаться, пока он не подрастет и не встретится с ним на корте.

Роджер выполнил свое обещание на мизинцах (pinky promise), сыграв с Ахмадом в 2022 году, но уже после того, как завершил профессиональную карьеру.

Семья Изяна – из Кишмира (спорная территория на северо-западе полуострова Индостанна, на которую претендуют Индия, Пакистан и Китай), которая в 2009 году переехала в США. Изян родился в 2010 в Цинциннати и является гражданином США.

В юниорском рейтинге ITF Изян занимает 130-е место. В 2024 году он завоевал пяиь трофеев (три турнира категоории J30 и два категории J60). В 2025 дебютировал на юниорских мейджорах, проиграв в первом раунде US Open.

Интересным фактом также является то, что Изян празднует день рожденя с другим легендарным теннисистом – Рафаэлем Надалем (03.06).

ВИДЕО. Федерер исполнил обещание и сыграл с «Зизу» (2022 год)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
