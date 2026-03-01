Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Заря
Матч 18-го тура УПЛ начнется в 13:00
1 марта 2026 года, в воскресенье, в 13:00 стартует матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги.
На поле стадиона Колос в Ковалевке встретятся «Кривбасс» и луганская «Заря».
Главным арбитром встречи назначен Виктор Копиевский из Кропивницкого.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
