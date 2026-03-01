Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 01:54
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Заря

Матч 18-го тура УПЛ начнется в 13:00

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Заря
УПЛ

1 марта 2026 года, в воскресенье, в 13:00 стартует матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле стадиона Колос в Ковалевке встретятся «Кривбасс» и луганская «Заря».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Виктор Копиевский из Кропивницкого.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.64 для Кривбаса и 3.03 для Зари. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

