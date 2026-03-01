Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Испания
01 марта 2026, 22:22 | Обновлено 01 марта 2026, 22:29
1232
3

Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение

Футболист хочет остаться в клубе

01 марта 2026, 22:22 | Обновлено 01 марта 2026, 22:29
1232
3 Comments
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский футболист «Жироны» Виктор Цыганков видит свое будущее в каталонском клубе.

Как отмечает испанское издание AS, после выдающегося сезона 2023/24, когда клуб взял бронзу в чемпионате, а Виктор оформил восемь голов и семь ассистов, клуб получил и продолжает получать предложения по трансферу. Однако украинец во всех последних случаях отдал предпочтение каталонцам.

В текущем сезоне 28-летний Цыганков провел за «Жирону» 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

По теме:
Антони забил ножницами. Бетис в дерби против Севильи упустил победу с 2:0
Сыграют ли украинцы? Известен стартовый состав Жироны на матч против Сельты
Жирона – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: AS
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Бокс | 01 марта 2026, 06:43 17
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку

Владислав призвал лишить Сергея звания Героя Украины

Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»
Футбол | 01 марта 2026, 21:22 1
Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»
Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»

Известный тренер – про Пеле

Два промаха с пенальти, но не сухарь. Колос обыграл Карпаты во Львове
Футбол | 01.03.2026, 20:09
Два промаха с пенальти, но не сухарь. Колос обыграл Карпаты во Львове
Два промаха с пенальти, но не сухарь. Колос обыграл Карпаты во Львове
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Футбол | 01.03.2026, 09:41
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
«Было очевидно». В Португалии Моуриньо досталось из-за Судакова
Футбол | 28.02.2026, 23:20
«Было очевидно». В Португалии Моуриньо досталось из-за Судакова
«Было очевидно». В Португалии Моуриньо досталось из-за Судакова
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Підтримую. Циганков один з лідерів команди, має стабільне місце в основі.
Ответить
+1
Людмила Павловська
У Циганкова все вирішує його жінка. Таке теж в житті буває.
Ответить
0
MCD-MEL
Дмитре, візьми відпустку)))
Ответить
0
Популярные новости
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
28.02.2026, 05:00 2
Футбол
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
28.02.2026, 02:30 4
Футбол
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 3
Футбол
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
28.02.2026, 20:28 9
Футбол
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 123
Другие виды
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
27.02.2026, 21:06 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем