Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение

Украинский футболист «Жироны» Виктор Цыганков видит свое будущее в каталонском клубе.

Как отмечает испанское издание AS, после выдающегося сезона 2023/24, когда клуб взял бронзу в чемпионате, а Виктор оформил восемь голов и семь ассистов, клуб получил и продолжает получать предложения по трансферу. Однако украинец во всех последних случаях отдал предпочтение каталонцам.

В текущем сезоне 28-летний Цыганков провел за «Жирону» 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.