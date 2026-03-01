Испания01 марта 2026, 22:22 | Обновлено 01 марта 2026, 22:29
1232
3
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Футболист хочет остаться в клубе
Украинский футболист «Жироны» Виктор Цыганков видит свое будущее в каталонском клубе.
Как отмечает испанское издание AS, после выдающегося сезона 2023/24, когда клуб взял бронзу в чемпионате, а Виктор оформил восемь голов и семь ассистов, клуб получил и продолжает получать предложения по трансферу. Однако украинец во всех последних случаях отдал предпочтение каталонцам.
В текущем сезоне 28-летний Цыганков провел за «Жирону» 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Підтримую. Циганков один з лідерів команди, має стабільне місце в основі.
У Циганкова все вирішує його жінка. Таке теж в житті буває.
Дмитре, візьми відпустку)))
