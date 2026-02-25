В Испании выбрали игрока Жироны, который должен играть в Лиге чемпионов

Вингер Виктор Цыганков получил высокую оценку от испанского журналиста Хоная Амаро после матча 25-го тура Ла Лиги, в котором Жирона сыграла вничью с Алавесом (2:2). Украинец отличился голом и в очередной раз подтвердил свою важность для каталонцев.

«Виктор Цыганков – это пример для многих. Травмы, давление из-за высоких ожиданий, сложные психологические моменты – через все это он прошел. Но игроки высокого уровня всегда возвращаются, если имеют характер.

Это футболист уровня Лиги чемпионов. Его статистика 5+2 уже принесла команде 11 очков», – отметил Амаро.