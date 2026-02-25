Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Испании выбрали игрока Жироны, который должен играть в Лиге чемпионов
Испания
25 февраля 2026, 23:32 |
886
0

В Испании выбрали игрока Жироны, который должен играть в Лиге чемпионов

Хонай Амаро расхвалил Виктора Цыганкова

25 февраля 2026, 23:32 |
886
0
В Испании выбрали игрока Жироны, который должен играть в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер Виктор Цыганков получил высокую оценку от испанского журналиста Хоная Амаро после матча 25-го тура Ла Лиги, в котором Жирона сыграла вничью с Алавесом (2:2). Украинец отличился голом и в очередной раз подтвердил свою важность для каталонцев.

«Виктор Цыганков – это пример для многих. Травмы, давление из-за высоких ожиданий, сложные психологические моменты – через все это он прошел. Но игроки высокого уровня всегда возвращаются, если имеют характер.

Это футболист уровня Лиги чемпионов. Его статистика 5+2 уже принесла команде 11 очков», – отметил Амаро.

По теме:
ФОТО. Красавица на трибунах! Жена звезды Барселоны взорвала сеть
Второй после Мбаппе. Голы Ваната принесли Жироне уже 11 очков в Ла Лиге
«Это шоу». Журналист Marca оценил гол Цыганкова Алавесу
Виктор Цыганков Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Реал и Бенфика обменялись голами в ответном матче 1/16 финала ЛЧ
Футбол | 25 февраля 2026, 22:23 0
ВИДЕО. Реал и Бенфика обменялись голами в ответном матче 1/16 финала ЛЧ
ВИДЕО. Реал и Бенфика обменялись голами в ответном матче 1/16 финала ЛЧ

На мяч Рафы Силвы ответил Орельен Тчуамени, счет 1:1 во второй игре плей-офф еврокубка

Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Футбол | 25 февраля 2026, 01:12 10
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ

Французский вратарь планирует вернуть утраченное

Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Футбол | 25.02.2026, 07:44
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Бокс | 25.02.2026, 08:11
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!
Футбол | 25.02.2026, 16:24
Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!
Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 9
Футбол
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49
Олимпийские игры
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
25.02.2026, 07:02 35
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 7
Футбол
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
24.02.2026, 21:08
Теннис
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 7
Футбол
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
24.02.2026, 23:52 30
Футбол
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
24.02.2026, 22:02 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем