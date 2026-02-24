Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Каталонцы и «Алавес» разделили очки
«Жирона» с голами Ваната и Цыганкова не смогла удержать победу над «Алавесом» в 25-м туре Ла Лиги.
Матч, который состоялся в понедельник, 23 февраля, на стадионе «Мендисорроса», завершился ничьей 2:2.
Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте после удара Лукаса Бойе. «Жирона» отыгралась на 31-й минуте – Владислав Ванат реализовал подачу с углового. Во втором тайме Виктор Цыганков вывел каталонцев вперед, обыграв вратаря один на один. Однако за минуту до финального свистка Бойе оформил дубль и установил окончательный счет.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После этого матча «Жирона» поднялась на 11-е место с 30 очками, «Алавес» — 14-е с 27 баллами.
Ла Лига. 25-й тур.
Алавес – Жирона – 2:2
Голы: Бое, 5, 89 – Ванат, 31, Цыганков, 76.
Алавес: Сивера, Юси, Отто, Парада, Теналья, Аленья, Перес (Калебе 76), Бланко, Ибаньес (Суарес 76), Бое, Мартинес.
Жирона: Гассанига, Мартинес, Ринкон, Блинд, Рейс, Витцель, Мартин (Эчеверри 61), Лемар (Бельтран 61), Хиль, Цыганков (Стуани 85), Ванат (Унаи 68).
Sumem un punt més pic.twitter.com/Nh8Q6gfpyS— Girona FC (@GironaFC) February 23, 2026
Все зробили наші українці, щоб Жирона виграла!
Як завжди Митчел поназамінював усіх нормальних гравців, і отримуйте втрачену перемогу
Унахи просто топ.
Сейчас в нём сырость и холод, старый шарф 1980 года, кружка с отколотой эмблемой, вымпелы и старый советский телевизор горизонт, который показывает не наше счастье, а трансляции, где наши бывшие творят магию где-то там, в Испании. Когда забивает Ванат за Жирону в подвале открывается форточка надежды. Когда кладёт мяч Виктор Цыганков - мы вообще начинаем верить, что нам купят новый генератор в подвал. А потом переключаешься на наше родное Динамо. И ощущение такое, будто в ЛК о нас не просто вытерли ноги а аккуратно, с уважением, в два слоя. В чемпионате минус 9 очков от лидеров. Девять. Это уже не отставание - это почти приговор. Мы сидим в подвале, считаем туры, строим теории:
— Если бы Ванат и Цыганков были сейчас у нас…
— Мы бы уже чемпионство праздновали!
— Да что чемпионство! Мы бы ЛЧ выиграли!
Держимся, братья.
Настоящий фанат Динамо - это не тот, кто радуется трофеям. Это тот, кто умеет красиво страдать в холодном фанатском подвале и при этом всё равно верить, что в следующем году точно попрёт💙🤍