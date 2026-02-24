Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Чемпионат Испании
Алавес
23.02.2026 22:00 – FT 2 : 2
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 февраля 2026, 00:00 | Обновлено 24 февраля 2026, 00:09
2165
15

Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче

Каталонцы и «Алавес» разделили очки

24 февраля 2026, 00:00 | Обновлено 24 февраля 2026, 00:09
2165
15 Comments
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
ФК Жирона

«Жирона» с голами Ваната и Цыганкова не смогла удержать победу над «Алавесом» в 25-м туре Ла Лиги.

Матч, который состоялся в понедельник, 23 февраля, на стадионе «Мендисорроса», завершился ничьей 2:2.

Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте после удара Лукаса Бойе. «Жирона» отыгралась на 31-й минуте – Владислав Ванат реализовал подачу с углового. Во втором тайме Виктор Цыганков вывел каталонцев вперед, обыграв вратаря один на один. Однако за минуту до финального свистка Бойе оформил дубль и установил окончательный счет.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После этого матча «Жирона» поднялась на 11-е место с 30 очками, «Алавес» — 14-е с 27 баллами.

Ла Лига. 25-й тур.

Алавес – Жирона – 2:2
Голы: Бое, 5, 89 – Ванат, 31, Цыганков, 76.

Алавес: Сивера, Юси, Отто, Парада, Теналья, Аленья, Перес (Калебе 76), Бланко, Ибаньес (Суарес 76), Бое, Мартинес.

Жирона: Гассанига, Мартинес, Ринкон, Блинд, Рейс, Витцель, Мартин (Эчеверри 61), Лемар (Бельтран 61), Хиль, Цыганков (Стуани 85), Ванат (Унаи 68).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

По теме:
Игроки Барселоны рассказали о суровой системе штрафов от Флика
Известны оценки Ваната и Цыганкова за голы в горячем матче Жироны в Испании
Цыганков вышел на 5 место среди украинских бомбардиров в топ-5 лигах
Жирона чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 17-го тура
Футбол | 23 февраля 2026, 21:15 11
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 17-го тура
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 17-го тура

Матч Александрия – Оболонь был отменен из-за плохого состояния газона

Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Футбол | 23 февраля 2026, 05:54 0
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов

Не стало Василия Мартыненко

Оболонь нашла замену матчу против Александрии
Футбол | 23.02.2026, 21:40
Оболонь нашла замену матчу против Александрии
Оболонь нашла замену матчу против Александрии
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
Футбол | 23.02.2026, 08:51
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
Олимпийские игры | 23.02.2026, 09:15
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
що б робила ця Жирона без наших українців)
Ответить
+12
Показать Скрыть 5 ответов
adidas77
Ох вже ця Жирона, нічого не можуть без наших... 
Все зробили наші українці, щоб Жирона виграла!
 Як завжди Митчел поназамінював усіх нормальних гравців, і отримуйте втрачену перемогу 
Ответить
+11
Footballka
2 гол у ворота Жирони теж не без порушень перед самісінькими воротами, порушення хоч і було на іншому футболісті, але ж його проігнорували. 
Ответить
+6
sahka1981
Ну трішки не дотерпіла Жирона, але рахую нічия, закономірний результат. Жирона була краща на м'ячі, але захист це щось, купа помилок на рівному місці, просто дарували м'яч супернику, ну і плюс заміни Стауні, особливо Ечіверія нічого не дали, а Ечіверія то взагалі більше партачить, ніж користі приносить, постійні обрізки, міг і другу жовту отримати. Ось вихід Унахі це явне підсилення, таку передачу віддав . Ну і звісно, чергові голи Ваната і Циганкова, вкотре приносять очки для Жирони.
Ответить
+5
Gargantua
Пас Унахи на Циганкова - вот это мозг, вот это уровень.
Унахи просто топ.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Fan DynamoKyiv
Ах, этот наш легендарный фанатский подвал Динамо Киев!
Сейчас в нём сырость и холод, старый шарф 1980 года, кружка с отколотой эмблемой, вымпелы и старый советский телевизор горизонт, который показывает не наше счастье, а трансляции, где наши бывшие творят магию где-то там, в Испании. Когда забивает Ванат за Жирону в подвале открывается форточка надежды. Когда кладёт мяч Виктор Цыганков - мы вообще начинаем верить, что нам купят новый генератор в подвал. А потом переключаешься на наше родное Динамо. И ощущение такое, будто в ЛК о нас не просто вытерли ноги а аккуратно, с уважением, в два слоя. В чемпионате минус 9 очков от лидеров. Девять. Это уже не отставание - это почти приговор. Мы сидим в подвале, считаем туры, строим теории:
— Если бы Ванат и Цыганков были сейчас у нас…
— Мы бы уже чемпионство праздновали!
— Да что чемпионство! Мы бы ЛЧ выиграли!
Держимся, братья.
Настоящий фанат Динамо - это не тот, кто радуется трофеям. Это тот, кто умеет красиво страдать в холодном фанатском подвале и при этом всё равно верить, что в следующем году точно попрёт💙🤍
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Ну и зачем нам читать про  какую-то Жирону и голы этих Ванатов и Цыганковых? Вам не о чем писать?
Ответить
-12
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
23.02.2026, 07:02 12
Футбол
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
22.02.2026, 14:32 19
Теннис
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
23.02.2026, 07:38 1
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
23.02.2026, 08:09 12
Олимпийские игры
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
23.02.2026, 10:31 4
Теннис
Финал Олимпиады-2026. Канада и США устроят зарубу за хоккейное золото
Финал Олимпиады-2026. Канада и США устроят зарубу за хоккейное золото
22.02.2026, 10:26
Хоккей
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
22.02.2026, 09:55 18
Футбол
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
22.02.2026, 08:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем