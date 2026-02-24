Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче

«Жирона» с голами Ваната и Цыганкова не смогла удержать победу над «Алавесом» в 25-м туре Ла Лиги.

Матч, который состоялся в понедельник, 23 февраля, на стадионе «Мендисорроса», завершился ничьей 2:2.

Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте после удара Лукаса Бойе. «Жирона» отыгралась на 31-й минуте – Владислав Ванат реализовал подачу с углового. Во втором тайме Виктор Цыганков вывел каталонцев вперед, обыграв вратаря один на один. Однако за минуту до финального свистка Бойе оформил дубль и установил окончательный счет.

После этого матча «Жирона» поднялась на 11-е место с 30 очками, «Алавес» — 14-е с 27 баллами.

Ла Лига. 25-й тур.

Алавес – Жирона – 2:2

Голы: Бое, 5, 89 – Ванат, 31, Цыганков, 76.

Алавес: Сивера, Юси, Отто, Парада, Теналья, Аленья, Перес (Калебе 76), Бланко, Ибаньес (Суарес 76), Бое, Мартинес.

Жирона: Гассанига, Мартинес, Ринкон, Блинд, Рейс, Витцель, Мартин (Эчеверри 61), Лемар (Бельтран 61), Хиль, Цыганков (Стуани 85), Ванат (Унаи 68).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ