ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ

Украинский нападающий Федор Задорожный вернулся в луганскую «Зарю». Нападающий киевского «Динамо» ранее уже выступал за луганский клуб в сезонах 2023/24 и 2024/25.

За команду U-19 Задорожный провел 15 матчей, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач. Кроме того, футболист сыграл один матч за основной состав «Зари».

Федор родился 16 ноября 2006 года. Нападающий имеет рост 196 см и способен играть также на правом фланге атаки.

Действующий контракт Задорожного действителен до 28 февраля 2027 года.