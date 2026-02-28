Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 21:33
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ

Федор Задорожный продолжит карьеру в Заре

ФК Динамо. Федор Задорожный

Украинский нападающий Федор Задорожный вернулся в луганскую «Зарю». Нападающий киевского «Динамо» ранее уже выступал за луганский клуб в сезонах 2023/24 и 2024/25.

За команду U-19 Задорожный провел 15 матчей, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач. Кроме того, футболист сыграл один матч за основной состав «Зари».

Федор родился 16 ноября 2006 года. Нападающий имеет рост 196 см и способен играть также на правом фланге атаки.

Действующий контракт Задорожного действителен до 28 февраля 2027 года.

Федор Задорожный Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
