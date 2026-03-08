Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучший вратарь Украины оказался в эпицентре боевых действий
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 00:12 |
734
0

Лучший вратарь Украины оказался в эпицентре боевых действий

Ермаков рассказал, как у него дела в Израиле

08 марта 2026, 00:12 |
734
0
Лучший вратарь Украины оказался в эпицентре боевых действий
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Ермаков

Вратарь «Маккаби» Хайфа Георгий Ермаков рассказал о ситуации с безопасностью в Израиле после ракетных обстрелов из Ирана. По его словам, обстановка контролируемая и безопасная для жизни и работы команды.

«Спасибо за внимание, у меня все в порядке. Обстановка знакомая, поэтому моя главная задача – сейчас быть в форме и быть профессионалом, несмотря на обстоятельства», – сказал Ермаков.

Ранее лучший вратарь прошлого сезона в Украине Георгий Ермаков в эксклюзивном интервью sport.ua рассказал об адаптации к клубу и чемпионату и уровне соревнований в первенстве Израиля.

По теме:
Юношеская лига УЕФА. Сыграны матчи 1/8 финала, определены пары 1/4 финала
ВИДЕО. Украинский форвард забил эффектный гол в матче чемпионата Израиля
Украинский голкипер: «Я просто сошел с ума. Мои соседи были в шоке»
Георгий Ермаков Маккаби Хайфа
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб, который мечтает о Ярмоленко, подписал скандального экс-игрока Шахтера
Футбол | 08 марта 2026, 00:30 0
Клуб, который мечтает о Ярмоленко, подписал скандального экс-игрока Шахтера
Клуб, который мечтает о Ярмоленко, подписал скандального экс-игрока Шахтера

Денис Безбородько присоединился к «Чернигову»

Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Бокс | 07 марта 2026, 05:42 0
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»

Американец отдал должное Усику

БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Футбол | 07.03.2026, 09:09
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Бокс | 07.03.2026, 05:12
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Французский журналист – о Забарном: «ПСЖ подписал не того игрока»
Футбол | 07.03.2026, 20:26
Французский журналист – о Забарном: «ПСЖ подписал не того игрока»
Французский журналист – о Забарном: «ПСЖ подписал не того игрока»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
07.03.2026, 09:55 12
Футбол
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
06.03.2026, 12:38 9
Теннис
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 9
Футбол
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
07.03.2026, 07:02 26
Футбол
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32
Бокс
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
06.03.2026, 04:32 3
Бокс
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
06.03.2026, 09:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем