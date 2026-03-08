Лучший вратарь Украины оказался в эпицентре боевых действий

Вратарь «Маккаби» Хайфа Георгий Ермаков рассказал о ситуации с безопасностью в Израиле после ракетных обстрелов из Ирана. По его словам, обстановка контролируемая и безопасная для жизни и работы команды.

«Спасибо за внимание, у меня все в порядке. Обстановка знакомая, поэтому моя главная задача – сейчас быть в форме и быть профессионалом, несмотря на обстоятельства», – сказал Ермаков.

Ранее лучший вратарь прошлого сезона в Украине Георгий Ермаков в эксклюзивном интервью sport.ua рассказал об адаптации к клубу и чемпионату и уровне соревнований в первенстве Израиля.