Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Может ли вылететь серебряный призер? У команды УПЛ большие проблемы
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 18:15 | Обновлено 28 февраля 2026, 18:55
1645
5

Может ли вылететь серебряный призер? У команды УПЛ большие проблемы

Тяжелый календарь для команды Нестеренко

28 февраля 2026, 18:15 | Обновлено 28 февраля 2026, 18:55
1645
5 Comments
Может ли вылететь серебряный призер? У команды УПЛ большие проблемы
ФК Александрия

2026 футбольный год начинается для Александрии, которая стала второй в минувшем сезоне, очень сложно.

По итогам первого тура УПЛ в этом году команда Кирилла Нестеренко рискует получить техническое поражение за неготовность поля в матче с Оболонью.

В субботу Александрия проиграла Металлисту 1925, а далее команду ждет чрезвычайно непростой календарь: подряд Шахтер, ЛНЗ и Динамо.

И только в апреле Александрия сыграет с Полтавой.

Сейчас команда идет в зоне прямого вылета с 11 очками. До переходных матчей три пункта.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 18 12 5 1 46 - 12 06.03.26 13:00 Александрия - Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс 41
2 ЛНЗ 18 12 2 4 23 - 11 09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка 38
3 Полесье 18 11 3 4 31 - 12 08.03.26 18:00 Полесье - Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря 36
4 Динамо Киев 18 9 5 4 40 - 21 08.03.26 18:00 Полесье - Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава 32
5 Металлист 1925 17 7 7 3 19 - 12 09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 28
6 Кривбасс 17 7 6 4 28 - 24 01.03.26 13:00 Кривбасс - Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 27
7 Колос Ковалевка 17 6 7 4 17 - 15 01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев 25
8 Заря 17 6 6 5 21 - 20 01.03.26 13:00 Кривбасс - Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия 24
9 Верес 17 5 6 6 16 - 20 09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 21
10 Карпаты Львов 17 4 7 6 20 - 24 01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 19
11 Рух Львов 17 6 1 10 15 - 24 01.03.26 15:30 Оболонь - Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка 19
12 Оболонь 16 4 5 7 12 - 27 01.03.26 15:30 Оболонь - Рух Львов12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь 17
13 Кудровка 17 4 4 9 21 - 32 02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка 16
14 Эпицентр 18 4 2 12 18 - 33 07.03.26 13:00 Эпицентр - Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925 14
15 Александрия 17 2 5 10 14 - 29 06.03.26 13:00 Александрия - Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия 11
16 Полтава 17 2 3 12 16 - 41 02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 9
Полная таблица

По теме:
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
ФОТО. Новый скандал в УПЛ. Можно ли так подавать угловой?
Металлист 1925 – Александрия – 1:0. Как забили пенальти? Видео гола и обзор
Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Бокс | 28 февраля 2026, 04:00 20
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса поддержала Сергея

Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 28 февраля 2026, 16:07 0
Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 28 февраля в 17:15 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
Бокс | 27.02.2026, 21:22
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Футбол | 27.02.2026, 19:27
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Его действия вредят Украине»
Другие виды | 28.02.2026, 12:47
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Его действия вредят Украине»
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Его действия вредят Украине»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZANREGENT
К этому календарю приплюсуйте почти 100% потерю рочков с Оболонью,тобишь техническое поражение 0:3 за неподготовку поля что повлекло за собой отмену матча. Вот и выходит картина...
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
umnuy2
ужас конечно-со второго места в первую лигу
Ответить
0
Singularis
Как бы вообще не распался
Ответить
-1
Олег Заворотный
Конечно вылетит, это ещё осенью стало понятно. Если бы сменили тренера может и был бы шанс. С этим вылетит, вангую даже что с последнего места
Ответить
-1
Популярные новости
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
27.02.2026, 05:30 1
Бокс
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
27.02.2026, 18:04 2
Футбол
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
27.02.2026, 07:29 41
Олимпийские игры
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
28.02.2026, 11:43 7
Бокс
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
26.02.2026, 20:16 1
Футбол
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
27.02.2026, 09:11 12
Футбол
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
26.02.2026, 21:59 2
Олимпийские игры
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем