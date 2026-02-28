Может ли вылететь серебряный призер? У команды УПЛ большие проблемы

2026 футбольный год начинается для Александрии, которая стала второй в минувшем сезоне, очень сложно.

По итогам первого тура УПЛ в этом году команда Кирилла Нестеренко рискует получить техническое поражение за неготовность поля в матче с Оболонью.

В субботу Александрия проиграла Металлисту 1925, а далее команду ждет чрезвычайно непростой календарь: подряд Шахтер, ЛНЗ и Динамо.

И только в апреле Александрия сыграет с Полтавой.

Сейчас команда идет в зоне прямого вылета с 11 очками. До переходных матчей три пункта.