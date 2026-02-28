Талантливый украинский полузащитник Артем Рыбак записал на свой счет результативную передачу в матче чемпионата Испании в составе «Барселоны» U-16.

15-летний украинец оформил асист на своего одноклубника, получив мяч в центре поля, и позволил каталонской команде сделать счет 2:0 в игре с «Жироной» U-16.

Артем начинал карьеру в структуре донецкого «Шахтера», который покинул в 2022 году и присоединился к академии «Барселоны».

Рыбак неоднократно попадал в символические сборные академии каталонского клуба, где играют сотни талантливых игроков со всего мира.

В январе украинский полузащитник помог каталонскому клубу победить ПСЖ (5:2) и завоевать престижный трофей – Международный кубок Alkass.

Рыбак стал одним из главных героев встречи – оформил дубль, сделал результативную передачу и еще в одном из эпизодов заставил соперника забить в собственные ворота.

ВИДЕО. Талантливый украинец оформил асист в матче за Барселону U-16