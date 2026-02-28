ВИДЕО. Талантливый украинец оформил асист в матче за Барселону U-16
Результативная передача Артема Рыбака помогла команде сделать счет 2:0 в игре с «Жироной» U-16
Талантливый украинский полузащитник Артем Рыбак записал на свой счет результативную передачу в матче чемпионата Испании в составе «Барселоны» U-16.
15-летний украинец оформил асист на своего одноклубника, получив мяч в центре поля, и позволил каталонской команде сделать счет 2:0 в игре с «Жироной» U-16.
Артем начинал карьеру в структуре донецкого «Шахтера», который покинул в 2022 году и присоединился к академии «Барселоны».
Рыбак неоднократно попадал в символические сборные академии каталонского клуба, где играют сотни талантливых игроков со всего мира.
В январе украинский полузащитник помог каталонскому клубу победить ПСЖ (5:2) и завоевать престижный трофей – Международный кубок Alkass.
Рыбак стал одним из главных героев встречи – оформил дубль, сделал результативную передачу и еще в одном из эпизодов заставил соперника забить в собственные ворота.
Gol dari Ruslan Mba sang birthday boy!— All About La Masia (@LaMasia_idn) February 28, 2026
Assist dari Artem Rybak✨pic.twitter.com/C06HdZQLfn
