Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Талантливый украинец оформил асист в матче за Барселону U-16
Испания
28 февраля 2026, 17:27 |
ВИДЕО. Талантливый украинец оформил асист в матче за Барселону U-16

Результативная передача Артема Рыбака помогла команде сделать счет 2:0 в игре с «Жироной» U-16

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Рыбак

Талантливый украинский полузащитник Артем Рыбак записал на свой счет результативную передачу в матче чемпионата Испании в составе «Барселоны» U-16.

15-летний украинец оформил асист на своего одноклубника, получив мяч в центре поля, и позволил каталонской команде сделать счет 2:0 в игре с «Жироной» U-16.

Артем начинал карьеру в структуре донецкого «Шахтера», который покинул в 2022 году и присоединился к академии «Барселоны».

Рыбак неоднократно попадал в символические сборные академии каталонского клуба, где играют сотни талантливых игроков со всего мира.

В январе украинский полузащитник помог каталонскому клубу победить ПСЖ (5:2) и завоевать престижный трофей – Международный кубок Alkass.

Рыбак стал одним из главных героев встречи – оформил дубль, сделал результативную передачу и еще в одном из эпизодов заставил соперника забить в собственные ворота.

По теме:
Металлист 1925 – Александрия – 1:0. Как забили пенальти? Видео гола и обзор
Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона рискует потерять Ваната перед матчем чемпионата Испании
чемпионат Испании по футболу Барселона Жирона Барселона - Жирона Артем Рыбак видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Комментарии 0
