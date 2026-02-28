28.02.2026 14:30 – FT 1 : 1
Англия28 февраля 2026, 16:55 | Обновлено 28 февраля 2026, 17:09
125
0
Сыграли два середняка. Состоялся первый матч дня в АПЛ
Борнмут и Сандерленд победителя не выявили
Субботняя программа игрового дня в АПЛ началась с матча середняков – Борнмут принимал Сандерленд, а встреча завершилась вничью 1:1.
На гол игрока гостей Майенда ответил лидер Борнмута Эванилсон.
Обеим командам будет непросто побороться за еврокубки, однако вылет им уже не грозит. Борнмут набрал 39 очков и идет на 8-й позиции, а Сандерленд 11-й с 37 пунктами.
Чемпионат Англии. 28-й тур
Борнмут – Сандерленд 1:1
Голы: Эванилсон, 63 – Майенда, 18
