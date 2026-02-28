Сыграли два середняка. Состоялся первый матч дня в АПЛ

Субботняя программа игрового дня в АПЛ началась с матча середняков – Борнмут принимал Сандерленд, а встреча завершилась вничью 1:1.

На гол игрока гостей Майенда ответил лидер Борнмута Эванилсон.

Обеим командам будет непросто побороться за еврокубки, однако вылет им уже не грозит. Борнмут набрал 39 очков и идет на 8-й позиции, а Сандерленд 11-й с 37 пунктами.

Чемпионат Англии. 28-й тур

Борнмут – Сандерленд 1:1

Голы: Эванилсон, 63 – Майенда, 18

Турнирная таблица