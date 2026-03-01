28 февраля Борнмут и Сандерленд расписали ничью в матче 28-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Виталити и завершилась со счетом 1:1.

На гол Эльесера Майенда (Сандерленд) ответил Эванилсон (Борнмут).

АПЛ 2025/26. 28-й тур, 28 февраля

Борнмут – Сандерленд – 1:1

Голы: Эванилсон, 63 – Майенда, 18

Видеообзор матча