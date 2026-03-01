28.02.2026 14:30 – FT 1 : 1
Борнмут – Сандерленд – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ 2025/26
28 февраля Борнмут и Сандерленд расписали ничью в матче 28-го тура АПЛ 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Виталити и завершилась со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На гол Эльесера Майенда (Сандерленд) ответил Эванилсон (Борнмут).
АПЛ 2025/26. 28-й тур, 28 февраля
Борнмут – Сандерленд – 1:1
Голы: Эванилсон, 63 – Майенда, 18
Видеообзор матча
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Эванилсон (Борнмут), асcист Маркус Таверньер.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Элиэзер Майенда (Сандерленд).
