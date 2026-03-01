Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Сандерленд – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Борнмут
28.02.2026 14:30 – FT 1 : 1
Сандерленд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 марта 2026, 04:22 |
12
0

Борнмут – Сандерленд – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ 2025/26

01 марта 2026, 04:22 |
12
0
Борнмут – Сандерленд – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 февраля Борнмут и Сандерленд расписали ничью в матче 28-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Виталити и завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На гол Эльесера Майенда (Сандерленд) ответил Эванилсон (Борнмут).

АПЛ 2025/26. 28-й тур, 28 февраля

Борнмут – Сандерленд – 1:1

Голы: Эванилсон, 63 – Майенда, 18

Видеообзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Эванилсон (Борнмут), асcист Маркус Таверньер.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Элиэзер Майенда (Сандерленд).
По теме:
Аль-Фейха – Аль-Наср – 1:3. Как Роналду не забил пенальти. Видео голов
Лидс – Манчестер Сити – 0:1. Как забил Семеньо. Видео гола и обзор матча
Бернли – Брентфорд – 3:4. Несостоявшийся камбек в драма-матче. Видео голов
Эванилсон видео голов и обзор Борнмут Сандерленд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Бокс | 28 февраля 2026, 04:00 22
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса поддержала Сергея

Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Футбол | 28 февраля 2026, 05:00 2
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста

Юрген выдвинул условие, чтобы тренировать мадридский гранд

ФОТО. Итальянская футбольная журналистка поделилась откровенными снимками
Футбол | 01.03.2026, 02:11
ФОТО. Итальянская футбольная журналистка поделилась откровенными снимками
ФОТО. Итальянская футбольная журналистка поделилась откровенными снимками
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Футбол | 28.02.2026, 22:46
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
Футбол | 28.02.2026, 19:08
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 4
Бокс
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
27.02.2026, 18:04 2
Футбол
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
27.02.2026, 06:30 31
Другие виды
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
27.02.2026, 07:29 41
Олимпийские игры
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
28.02.2026, 02:30 4
Футбол
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
27.02.2026, 17:14 1
Футбол
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 44
Футбол
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем