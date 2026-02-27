В субботу, 28 февраля, состоится поединок 28-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Борнмут

Совершенно приличные результаты демонстрирует «Борнмут» в текущем сезоне. После 27 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 38 очков, благодаря которым она занимает 8-е место турнирной таблицы. И от 5-й, и от 15-й позиции «вишен» отделяет 7 баллов.

В Кубке Англии коллектив вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «Ньюкасла» в серии пенальти.

Сандерленд

Как для новичка Премьер-лиги, черные коты демонстрируют довольно уверенные результаты. За 27 туров национального чемпионата коллективу удалось набрать 36 зачетных пунктов, позволяющих ему находиться на 12 месте общего зачета. Однако, как и в случае с «Борнмутом», расстояние от конкурентов не слишком велико.

В Кубке Англии «Сандерленд» выбил «Эвертон» и «Оксфорд», благодаря чему квалифицировался в 1/8 финала турнира, где будет играть против победителя пары «Порт Уэйл»/«Бристоль Сити».

Личные встречи

За последние 9 лет клубы играли между собой только в 1 матче – произошло это в первом круге чемпионата. Тогда поединок завершился победой «Сандерленда» со счетом 3:2.

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Борнмута» в Премьер-лиге продолжается уже 7 игр подряд.

А вот «Сандерленд» проиграл 4/5 предыдущих поединков чемпионата Англии.

В 4/6 последних матчах «Борнмута» было забито меньше 2.5 гола.

Прогноз

«Вишни» сейчас находятся в гораздо лучшей форме, поэтому я поставлю на их победу (с коэффициентом 1.79 по линии БК betking).