Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров

Форвард Полесья Николай Гайдучик забил гол в ворота ЛНЗ в матче чемпионата Украины.

Этот мяч стал восьмым в сезоне УПЛ для игрока атаки житомирской команды. Гайдучик с этим голом вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров.

Теперь Гайдучик на один мяч опережает целую группу футболистов с 7 точными ударами (Проспер Оба, Филипп Будковский, Егор Твердохлеб, Юрий Климчук, Бубакарр Фаал).

Их догоняет Матвей Пономаренко, у которого 5 голов, но лишь 7 сыгранных матчей. Форвард Динамо заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром чемпионата.