Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определены пары 1/2 финала турниров WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине
WTA
28 февраля 2026, 13:42 |
203
0

Определены пары 1/2 финала турниров WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине

Жасмин Паолини оформила камбек после 0:6, Пейтон Стернс выбила нейтралку

28 февраля 2026, 13:42 |
203
0
Определены пары 1/2 финала турниров WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

В ночь на 28 февраля состоялись матчи 1/4 финала на хардовых турнирах WTA 500 в Мериде (Мексика) и WTA 250 в Остине (США).

Первая сеяная пятисотника в Мексике Жасмин Паолини проиграла первый сет Кэти Бултер 0:6, а затем забрала две последующие партии.

Следующей соперницей Жасмин будет Кристина Букша, которая прошла Зейнеп Сонмез.

В полуфинале в нижней части сетки сойдутся Магдалена Френх и Чжан Шуай. Полька выбила Марию Боузкову, а китаянка справилась с Викторией Хименес Касинцевой.

WTA 500 Мерида. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Жасмин Паолини [1] – Кэти Бултер – 0:6, 6:3, 6:3
Зейнеп Сонмез – Кристина Букша – 3:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Магдалена Френх – Мария Боузкова [4] – 6:3, 4:6, 6:3
Виктория Хименес Касинцева [Q] – Чжан Шуай – 1:6, 3:6

WTA 500 Мерида. Пары 1/2 финала

Жасмин Паолини [1] – Кристина Букша
Магдалена Френх – Чжан Шуай

В Остине единственная оставшаяся сеяная Пейтон Стернс [4] выбила нейтральную Оксану Селехметьеву.

В полуфинале американка поборется против Кимберли Биррелл, которая одолела свою соотечественницу Айлу Томлянови.

В еще одном полуфинальном поединке сойдутся Эшлин Крюгер (победа над Юань Юэ) и Тейлор Таунсенд (победа над Ребекй Масаровой).

WTA 250 Остин. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Юань Юэ [LL] – Эшлин Крюгер – 6:7 (5:7), 4:6
Ребека Масарова [Q] – Тейлор Таунсенд [WC] – 7:5, 2:6, 2:6

Нижняя часть сетки

Оксана Селехметьева – Пейтон Стернс [4] – 1:6, 7:5, 5:7
Кимберли Бирреллл – Айла Томлянович – 6:3, 6:3

WTA 250 Остин. Пары 1/2 финала

Эшлин Крюгер – Тейлор Таунсенд [WC]
Пейтон Стернс [4] – Кимберли Бирреллл

По теме:
Определены пары 1/4 финала турниров WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
Ястремская проиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Мериде
WTA Мерида WTA Остин Кимберли Биррелл Айла Томлянович Оксана Селехметьева Пейтон Стернс Ребека Масарова Тейлор Таунсенд Юань Юэ Эшлин Крюгер Жасмин Паолини Кэти Бултер Зейнеп Сонмез Кристина Букша Магдалена Френх Мария Боузкова Виктория Хименес Касинцева Чжан Шуай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 27 февраля 2026, 15:17 48
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка

Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Футбол | 28 февраля 2026, 05:55 20
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион

Туран хочет играть в Турции

ФОТО. Украинка одолела дочь Майка Тайсона и сфотографировалась с легендой
Теннис | 27.02.2026, 18:42
ФОТО. Украинка одолела дочь Майка Тайсона и сфотографировалась с легендой
ФОТО. Украинка одолела дочь Майка Тайсона и сфотографировалась с легендой
Фонсека регулярно напоминает миру об Украине. Это делает его особенным
Футбол | 28.02.2026, 08:37
Фонсека регулярно напоминает миру об Украине. Это делает его особенным
Фонсека регулярно напоминает миру об Украине. Это делает его особенным
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Футбол | 27.02.2026, 17:14
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 20
Бокс
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
26.02.2026, 19:00 5
Футбол
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
27.02.2026, 18:04 2
Футбол
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
26.02.2026, 08:00 12
Футбол
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
27.02.2026, 06:30 26
Другие виды
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
26.02.2026, 14:52 44
Футбол
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
27.02.2026, 10:29 10
Другие виды
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем