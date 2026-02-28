Определены пары 1/2 финала турниров WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине

В ночь на 28 февраля состоялись матчи 1/4 финала на хардовых турнирах WTA 500 в Мериде (Мексика) и WTA 250 в Остине (США).

Первая сеяная пятисотника в Мексике Жасмин Паолини проиграла первый сет Кэти Бултер 0:6, а затем забрала две последующие партии.

Следующей соперницей Жасмин будет Кристина Букша, которая прошла Зейнеп Сонмез.

В полуфинале в нижней части сетки сойдутся Магдалена Френх и Чжан Шуай. Полька выбила Марию Боузкову, а китаянка справилась с Викторией Хименес Касинцевой.

WTA 500 Мерида. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Жасмин Паолини [1] – Кэти Бултер – 0:6, 6:3, 6:3

Зейнеп Сонмез – Кристина Букша – 3:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Магдалена Френх – Мария Боузкова [4] – 6:3, 4:6, 6:3

Виктория Хименес Касинцева [Q] – Чжан Шуай – 1:6, 3:6

WTA 500 Мерида. Пары 1/2 финала

Жасмин Паолини [1] – Кристина Букша

Магдалена Френх – Чжан Шуай

В Остине единственная оставшаяся сеяная Пейтон Стернс [4] выбила нейтральную Оксану Селехметьеву.

В полуфинале американка поборется против Кимберли Биррелл, которая одолела свою соотечественницу Айлу Томлянови.

В еще одном полуфинальном поединке сойдутся Эшлин Крюгер (победа над Юань Юэ) и Тейлор Таунсенд (победа над Ребекй Масаровой).

WTA 250 Остин. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Юань Юэ [LL] – Эшлин Крюгер – 6:7 (5:7), 4:6

Ребека Масарова [Q] – Тейлор Таунсенд [WC] – 7:5, 2:6, 2:6

Нижняя часть сетки

Оксана Селехметьева – Пейтон Стернс [4] – 1:6, 7:5, 5:7

Кимберли Бирреллл – Айла Томлянович – 6:3, 6:3

WTA 250 Остин. Пары 1/2 финала

Эшлин Крюгер – Тейлор Таунсенд [WC]

Пейтон Стернс [4] – Кимберли Бирреллл