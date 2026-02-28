Определены пары 1/2 финала турниров WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине
Жасмин Паолини оформила камбек после 0:6, Пейтон Стернс выбила нейтралку
В ночь на 28 февраля состоялись матчи 1/4 финала на хардовых турнирах WTA 500 в Мериде (Мексика) и WTA 250 в Остине (США).
Первая сеяная пятисотника в Мексике Жасмин Паолини проиграла первый сет Кэти Бултер 0:6, а затем забрала две последующие партии.
Следующей соперницей Жасмин будет Кристина Букша, которая прошла Зейнеп Сонмез.
В полуфинале в нижней части сетки сойдутся Магдалена Френх и Чжан Шуай. Полька выбила Марию Боузкову, а китаянка справилась с Викторией Хименес Касинцевой.
WTA 500 Мерида. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Жасмин Паолини [1] – Кэти Бултер – 0:6, 6:3, 6:3
Зейнеп Сонмез – Кристина Букша – 3:6, 4:6
Нижняя часть сетки
Магдалена Френх – Мария Боузкова [4] – 6:3, 4:6, 6:3
Виктория Хименес Касинцева [Q] – Чжан Шуай – 1:6, 3:6
WTA 500 Мерида. Пары 1/2 финала
Жасмин Паолини [1] – Кристина Букша
Магдалена Френх – Чжан Шуай
В Остине единственная оставшаяся сеяная Пейтон Стернс [4] выбила нейтральную Оксану Селехметьеву.
В полуфинале американка поборется против Кимберли Биррелл, которая одолела свою соотечественницу Айлу Томлянови.
В еще одном полуфинальном поединке сойдутся Эшлин Крюгер (победа над Юань Юэ) и Тейлор Таунсенд (победа над Ребекй Масаровой).
WTA 250 Остин. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Юань Юэ [LL] – Эшлин Крюгер – 6:7 (5:7), 4:6
Ребека Масарова [Q] – Тейлор Таунсенд [WC] – 7:5, 2:6, 2:6
Нижняя часть сетки
Оксана Селехметьева – Пейтон Стернс [4] – 1:6, 7:5, 5:7
Кимберли Бирреллл – Айла Томлянович – 6:3, 6:3
WTA 250 Остин. Пары 1/2 финала
Эшлин Крюгер – Тейлор Таунсенд [WC]
Пейтон Стернс [4] – Кимберли Бирреллл
