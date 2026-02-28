Украинский полузащитник забил пятый гол в сезоне в чемпионате Польши
Иван Желизко помог «Лехии» Гданськ вырвать ничью в противостоянии 23-го тура против «Арки»
В пятницу, 27 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Польши, в котором встретились «Арка» Гдыня и «Лехия» Гданськ. Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 2:2.
Во втором тайме гол, который и позволил гостям вырвать ничью, забил украинский полузащитник Иван Желизко – 25-летний футболист нанес точный удар из-за пределом штрафной площади.
В нынешнем сезоне украинец записал на свой счет пять забитых мячей и оформил три результативных передачи за 20 проведенных игр.
На 77-й минуте в составе «Лехии» на поле вышел еще один украинский футболист – форвард Богдан Вьюнник. Защитники Антон Царенко и Максим Дячук остались на скамейке запасных.
Клуб из Гданьска набрал 28 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Польши.
Чемпионат Польши, 23-й тур. 27 февраля
Арка Гдыня – Лехия Гданьск – 2:2
Голы: Кубяк, 6, Наварро, 46 – Сезоненко, 54, Желизко, 57
Краковия – Пяст Гливице – 2:3
Голы: Камери, 39, Минчев, 76 – Барковский, 55 (пен), Гарсия, 82, Храпек, 88
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист отдал незначительное предпочтение подопечным Руслана Ротаня
Включение Дворковича в санкционный пакет может привести к его отставке с поста президента FIDE