Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила о своем решении по матчу Александрия – Оболонь
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 12:33 |
Рассмотрение дела перенесли на 5 марта в связи с просьбой представителей «горожан»

ФК Александрия

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) сообщил о своем решении после отмененного матча 17-го тура Украинской Премьер-Лиги между «Александрией» и «Оболонью»

«Рассмотрены материалы о матче 17-го тура Украинской Премьер-Лиги ФК «Александрия» (Александрия) – ФК «Оболонь» (Киев), который должен был состояться 23 февраля 2026 года.

КДК удовлетворил ходатайство ФК «Александрия» (Александрия) и отложил рассмотрение дела на 5 марта 2026 года», – сообщили на официальном сайте УАФ.

Поединок был отменен из-за неудовлетворительного состояния поля. Решение принял главный арбитр Владимир Новохатний после проведения инспекции на стадионе «Ника».

Решение о судьбе этой игры планировали принять 26 февраля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ (КДК). Однако представители «Александрии» попросили перенести рассмотрение дела, чтобы доказать наличие форс-мажорных обстоятельств.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия - Оболонь Оболонь Киев Александрия КДК УАФ Украинская ассоциация футбола отмена матчей
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Spaceman
Тупий заголовок
Ответить
+1
kondrat09
А Металіст-Верес на яке березня перенесли????
Ответить
+1
