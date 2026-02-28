ЛНЗ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 18-го тура УПЛ состоится 28 февраля в 13:00 по киевскому времени.
В субботу, 28 февраля, в 13:00 состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье».
Команды встретятся на стадионе Черкассы-Арена в Черкассах.
Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
