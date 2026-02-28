В субботу, 28 февраля, в 13:00 состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье».

Команды встретятся на стадионе Черкассы-Арена в Черкассах.

Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

ЛНЗ – Полесье

