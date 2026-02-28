Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛНЗ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
ЛНЗ
28.02.2026 13:00 - : -
Полесье
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 10:44 |
ЛНЗ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 18-го тура УПЛ состоится 28 февраля в 13:00 по киевскому времени.

ЛНЗ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 28 февраля, в 13:00 состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье».

Команды встретятся на стадионе Черкассы-Арена в Черкассах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

ЛНЗ – Полесье
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.70 для ЛНЗ и 3.19 для Полесья. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Полесье
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с украинцем, отпустив в другой клуб УПЛ
Защитник Вереса пояснил поражение от Шахтера: «Настроение негативное»
