Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игорь СУРКИС: «Меня вообще не волнует, что они говорят. Все всё увидят»
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 10:16
1

Игорь СУРКИС: «Меня вообще не волнует, что они говорят. Все всё увидят»

Президент Динамо заговорил о трансферах

1 Comments
Игорь СУРКИС: «Меня вообще не волнует, что они говорят. Все всё увидят»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал, почему клуб почти не активен на трансферном рынке. Функционер рассказал, когда «бело-синие» будут подписывать новичков.

«Меня вообще не волнует, что говорят разные журналисты. Пусть не считают мои деньги.

В команде Динамо все хорошо, все вовремя получают зарплату. На сегодняшний день у нас работает 650 сотрудников плюс футболисты – все довольны. Когда закончится война, все увидят», – сказал Суркис.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги киевское Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 32 зачетных пункта после 18 сыгранных матчей.

Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
Ddd196
Усі бачать що немає Динамо 
