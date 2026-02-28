Игорь СУРКИС: «Меня вообще не волнует, что они говорят. Все всё увидят»

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал, почему клуб почти не активен на трансферном рынке. Функционер рассказал, когда «бело-синие» будут подписывать новичков.

«Меня вообще не волнует, что говорят разные журналисты. Пусть не считают мои деньги.

В команде Динамо все хорошо, все вовремя получают зарплату. На сегодняшний день у нас работает 650 сотрудников плюс футболисты – все довольны. Когда закончится война, все увидят», – сказал Суркис.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги киевское Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 32 зачетных пункта после 18 сыгранных матчей.