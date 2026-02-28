Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко сравнялся с Селезневым по голам в УПЛ
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 09:08 |
557
0

Ярмоленко сравнялся с Селезневым по голам в УПЛ

36-летний хавбек динамовцев забил 117-й мяч в чемпионатах Украины

28 февраля 2026, 09:08 |
557
0
Ярмоленко сравнялся с Селезневым по голам в УПЛ
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В матче с «Эпицентром» (4:0) 36-летний хавбек «Динамо» Андрей Ярмоленко забил 117-й мяч в чемпионатах Украины. Тем самым он сравнялся с Евгением Селезневым, с которым делит теперь третью строчку в списке лучших бомбардиров УПЛ.

58 мячей Ярмоленко забил на своем поле, 59 – больше, чем кто-либо, в гостях. 53 раза отличился в первом тайме, 64 – во втором. 99 мячей забил с игры, 18 – с пенальти, 106 – в основном составе, 11 – после выхода на замену.

В динамовских рядах Андрей поражал ворота 29 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял доставать мяч из сетки голкиперов «Черноморца» – 14 раз, «Волыни» – 10, «Ворсклы», «Кривбасса» – по 8 и донецкого «Металлурга» – 7. 50 голов Ярмоленко стали победными для «Динамо» (рекорд УПЛ), а еще 5 – ничейными.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры чемпионатов Украины

Игрок

Клубы (голы)

Голы

1.

Максим ШАЦКИХ

Динамо (97), Арсенал (22), Говерла (5)

124

2.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (10), Динамо (113)

123

3.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (19), Шахтер (24), Днепр (68), Колос (5), Минай (1)

117

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

117

5.

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер (80), Днепр (12), Арсенал (9), Металлист (4)

105

6.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (35), Динамо (22), Шахтер (46)

103

7.

Александр ГЛАДКИЙ

Металлист (1), Харьков (14), Шахтер (42), Днепр (2),

99

Карпаты (23), Черноморец (3), Заря (14)

8.

Александр ГАЙДАШ

Таврия (85), Металлург М (10)

95

9.

Марко ДЕВИЧ

Волынь (2), Металлист (84), Шахтер (4)

90

Сергей МИЗИН

Динамо (16), Днепр (8), Черноморец (2),

90

ЦСКА/Арсенал (24), Карпаты (25), Кривбасс (7), Металлист (8)

По теме:
ЛНЗ – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Суркис признался, кто первым поздравил его с дебютом за Динамо в УПЛ
Шахтер после во второй раз сыграет с командой из Польши на стадии плей-офф
цифры и факты Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Серхио Рамос назвал футболиста, из-за которого больше всего страдал
Футбол | 28 февраля 2026, 07:00 0
Серхио Рамос назвал футболиста, из-за которого больше всего страдал
Серхио Рамос назвал футболиста, из-за которого больше всего страдал

Испанец выделил Месси

За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
Футбол | 27 февраля 2026, 09:11 12
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины

Пономаренко рассказал, что его родственники встали на защиту Украины

ПОНОМАРЕНКО: «Не могу сказать, что было трудно, соперник давал играть»
Футбол | 28.02.2026, 02:11
ПОНОМАРЕНКО: «Не могу сказать, что было трудно, соперник давал играть»
ПОНОМАРЕНКО: «Не могу сказать, что было трудно, соперник давал играть»
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Футбол | 27.02.2026, 13:17
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Футбол | 27.02.2026, 18:04
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 15
Футбол
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
27.02.2026, 15:37 7
Футбол
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
26.02.2026, 21:59 2
Олимпийские игры
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
26.02.2026, 14:52 44
Футбол
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
26.02.2026, 19:00 5
Футбол
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 48
Футбол
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
27.02.2026, 15:11 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
27.02.2026, 21:22 27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем