Ярмоленко сравнялся с Селезневым по голам в УПЛ

В матче с «Эпицентром» (4:0) 36-летний хавбек «Динамо» Андрей Ярмоленко забил 117-й мяч в чемпионатах Украины. Тем самым он сравнялся с Евгением Селезневым, с которым делит теперь третью строчку в списке лучших бомбардиров УПЛ.

58 мячей Ярмоленко забил на своем поле, 59 – больше, чем кто-либо, в гостях. 53 раза отличился в первом тайме, 64 – во втором. 99 мячей забил с игры, 18 – с пенальти, 106 – в основном составе, 11 – после выхода на замену.

В динамовских рядах Андрей поражал ворота 29 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял доставать мяч из сетки голкиперов «Черноморца» – 14 раз, «Волыни» – 10, «Ворсклы», «Кривбасса» – по 8 и донецкого «Металлурга» – 7. 50 голов Ярмоленко стали победными для «Динамо» (рекорд УПЛ), а еще 5 – ничейными.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры чемпионатов Украины