Ярмоленко сравнялся с Селезневым по голам в УПЛ
36-летний хавбек динамовцев забил 117-й мяч в чемпионатах Украины
В матче с «Эпицентром» (4:0) 36-летний хавбек «Динамо» Андрей Ярмоленко забил 117-й мяч в чемпионатах Украины. Тем самым он сравнялся с Евгением Селезневым, с которым делит теперь третью строчку в списке лучших бомбардиров УПЛ.
58 мячей Ярмоленко забил на своем поле, 59 – больше, чем кто-либо, в гостях. 53 раза отличился в первом тайме, 64 – во втором. 99 мячей забил с игры, 18 – с пенальти, 106 – в основном составе, 11 – после выхода на замену.
В динамовских рядах Андрей поражал ворота 29 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял доставать мяч из сетки голкиперов «Черноморца» – 14 раз, «Волыни» – 10, «Ворсклы», «Кривбасса» – по 8 и донецкого «Металлурга» – 7. 50 голов Ярмоленко стали победными для «Динамо» (рекорд УПЛ), а еще 5 – ничейными.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры чемпионатов Украины
|
|
Игрок
|
Клубы (голы)
|
Голы
|
1.
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо (97), Арсенал (22), Говерла (5)
|
124
|
2.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (10), Динамо (113)
|
123
|
3.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал (19), Шахтер (24), Днепр (68), Колос (5), Минай (1)
|
117
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
117
|
5.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер (80), Днепр (12), Арсенал (9), Металлист (4)
|
105
|
6.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д (35), Динамо (22), Шахтер (46)
|
103
|
7.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Металлист (1), Харьков (14), Шахтер (42), Днепр (2),
|
99
|
|
|
Карпаты (23), Черноморец (3), Заря (14)
|
|
8.
|
Александр ГАЙДАШ
|
Таврия (85), Металлург М (10)
|
95
|
9.
|
Марко ДЕВИЧ
|
Волынь (2), Металлист (84), Шахтер (4)
|
90
|
|
Сергей МИЗИН
|
Динамо (16), Днепр (8), Черноморец (2),
|
90
|
|
|
ЦСКА/Арсенал (24), Карпаты (25), Кривбасс (7), Металлист (8)
|
