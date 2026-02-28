Вячеслав Суркис вошел в пятерку самых молодых голкиперов Динамо в УПЛ
Дебютный матч в чемпионатах Украины Вячеслав провел в день своего 20-летия
На 81-й минуте матча с «Эпицентром» (4:0) место в воротах «Динамо» вместо Руслана Нещерета впервые занял Вячеслав Суркис. Он стал 20-м голкипером, выступавшим за бело-синих в чемпионатах Украины. Премьеру в УПЛ Суркис отпраздновал в день своего 20-летия.
В более юном возрасте дебютировали за динамовцев только четыре вратаря – Максим Коваль, Руслан Нещерет, Александр Рыбка и Александр Шовковский.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние дебюты вратарей Динамо в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Вратарь
|
Дебют
|
Соперник
|
Счет
|
17 лет 256 дней
|
Максим КОВАЛЬ
|
22.08.2010
|
Днепр (д)
|
0:0
|
18 лет 283 дня
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
|
31.10.2020
|
Днепр-1 (д)
|
2:1
|
18 лет 329 дней
|
Александр РЫБКА
|
05.03.2006
|
Ильичевец (г)
|
2:1
|
19 лет 63 дня
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
06.03.1994
|
Кремень (д)
|
1:1
|
20 лет 0 дней
|
Вячеслав СУРКИС
|
27.02.2026
|
Эпицентр (д)
|
4:0
|
21 год 11 дней
|
Вячеслав КЕРНОЗЕНКО
|
15.06.1997
|
Металлург З (г)
|
0:0
|
22 года 100 дней
|
Денис БОЙКО
|
09.05.2010
|
Металлург З (д)
|
3:0
|
22 года 360 дней
|
Артем КИЧАК
|
10.05.2012
|
Таврия (д)
|
1:1
|
23 года 102 дня
|
Георгий БУЩАН
|
20.08.2017
|
Сталь Км (д)
|
2:1
|
23 года 287 дней
|
Валентин МОРГУН
|
24.05.2025
|
Колос (д)
|
1:1
