Вячеслав Суркис вошел в пятерку самых молодых голкиперов Динамо в УПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 08:52 | Обновлено 28 февраля 2026, 09:11
Дебютный матч в чемпионатах Украины Вячеслав провел в день своего 20-летия

ФК Динамо. Вячеслав Суркис

На 81-й минуте матча с «Эпицентром» (4:0) место в воротах «Динамо» вместо Руслана Нещерета впервые занял Вячеслав Суркис. Он стал 20-м голкипером, выступавшим за бело-синих в чемпионатах Украины. Премьеру в УПЛ Суркис отпраздновал в день своего 20-летия.

В более юном возрасте дебютировали за динамовцев только четыре вратаря – Максим Коваль, Руслан Нещерет, Александр Рыбка и Александр Шовковский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты вратарей Динамо в чемпионатах Украины

Возраст

Вратарь

Дебют

Соперник

Счет

17 лет 256 дней

Максим КОВАЛЬ

22.08.2010

Днепр (д)

0:0

18 лет 283 дня

Руслан НЕЩЕРЕТ

31.10.2020

Днепр-1 (д)

2:1

18 лет 329 дней

Александр РЫБКА

05.03.2006

Ильичевец (г)

2:1

19 лет 63 дня

Александр ШОВКОВСКИЙ

06.03.1994

Кремень (д)

1:1

20 лет 0 дней

Вячеслав СУРКИС

27.02.2026

Эпицентр (д)

4:0

21 год 11 дней

Вячеслав КЕРНОЗЕНКО

15.06.1997

Металлург З (г)

0:0

22 года 100 дней

Денис БОЙКО

09.05.2010

Металлург З (д)

3:0

22 года 360 дней

Артем КИЧАК

10.05.2012

Таврия (д)

1:1

23 года 102 дня

Георгий БУЩАН

20.08.2017

Сталь Км (д)

2:1

23 года 287 дней

Валентин МОРГУН

24.05.2025

Колос (д)

1:1

