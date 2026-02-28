Вячеслав Суркис вошел в пятерку самых молодых голкиперов Динамо в УПЛ

На 81-й минуте матча с «Эпицентром» (4:0) место в воротах «Динамо» вместо Руслана Нещерета впервые занял Вячеслав Суркис. Он стал 20-м голкипером, выступавшим за бело-синих в чемпионатах Украины. Премьеру в УПЛ Суркис отпраздновал в день своего 20-летия.

В более юном возрасте дебютировали за динамовцев только четыре вратаря – Максим Коваль, Руслан Нещерет, Александр Рыбка и Александр Шовковский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты вратарей Динамо в чемпионатах Украины