ВИДЕО. Как Бондарь забил Вересу в день рождения и принес Шахтеру победу

Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 02:52 |
27 февраля горняки благодаря голу Валерия одолели ровенский клуб в матче 18-го тура УПЛ

ФК Шахтер. Валерий Бондарь

27 февраля донецкий Шахтер переиграл ровенский Верес со счетом 1:0 в матче 18-го тура УПЛ 2025/26 благодаря голу Валерия Бондаря.

Бондарь отличился на 80-й минуте поединка. Валерий сделал подарок не только команде, но и себе – 27 числа Бондарь отпраздновал 27-летие.

Для Валерия это второй гол в текущем сезоне чемпионата Украины и пятый в карьере.

Шахтер с 41 очком идет на первом месте. У ближайшего преследователя – ЛНЗ Черкассы – 38 баллов и одна игра в запасе.

Видеообзор матча Шахтер – Верес (1:0)

Валерий Бондарь видео голов и обзор Шахтер Донецк Верес Ровно Шахтер - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу день рождения
