ВИДЕО. Как Бондарь забил Вересу в день рождения и принес Шахтеру победу
27 февраля горняки благодаря голу Валерия одолели ровенский клуб в матче 18-го тура УПЛ
27 февраля донецкий Шахтер переиграл ровенский Верес со счетом 1:0 в матче 18-го тура УПЛ 2025/26 благодаря голу Валерия Бондаря.
Бондарь отличился на 80-й минуте поединка. Валерий сделал подарок не только команде, но и себе – 27 числа Бондарь отпраздновал 27-летие.
Для Валерия это второй гол в текущем сезоне чемпионата Украины и пятый в карьере.
Шахтер с 41 очком идет на первом месте. У ближайшего преследователя – ЛНЗ Черкассы – 38 баллов и одна игра в запасе.
😍 Валерій Бондар забиває у свій день народження! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 27, 2026
⚽️ Захисник відкрив рахунок у матчі 🆚 «Верес» ⚔️#Shakhtar #ШахтарВерес pic.twitter.com/FhqW8Qia2i
🎂 З днем народження, Валерію! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 27, 2026
⚽️ Переможний гол – найкращий подарунок 👏#Shakhtar #ШахтарВерес pic.twitter.com/0CDYYo1SO9
Видеообзор матча Шахтер – Верес (1:0)
