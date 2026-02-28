27 февраля донецкий Шахтер переиграл ровенский Верес со счетом 1:0 в матче 18-го тура УПЛ 2025/26 благодаря голу Валерия Бондаря.

Бондарь отличился на 80-й минуте поединка. Валерий сделал подарок не только команде, но и себе – 27 числа Бондарь отпраздновал 27-летие.

Для Валерия это второй гол в текущем сезоне чемпионата Украины и пятый в карьере.

Шахтер с 41 очком идет на первом месте. У ближайшего преследователя – ЛНЗ Черкассы – 38 баллов и одна игра в запасе.

ВИДЕО. Как Бондарь забил Вересу в день рождения и принес Шахтеру победу

😍 Валерій Бондар забиває у свій день народження! 🧡



⚽️ Захисник відкрив рахунок у матчі 🆚 «Верес» ⚔️#Shakhtar #ШахтарВерес pic.twitter.com/FhqW8Qia2i — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 27, 2026

Видеообзор матча Шахтер – Верес (1:0)