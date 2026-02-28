Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 02:11 |
ПОНОМАРЕНКО: «Не могу сказать, что было трудно, соперник давал играть»

Форвард Динамо высказался после матча 18-го тура УПЛ против Эпицентра (4:0)

ПОНОМАРЕНКО: «Не могу сказать, что было трудно, соперник давал играть»
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард киевского Динамо и автор дубля в ворота Эпицентра (4:0) в матч 18-го тура УПЛ 2025/26 Матвей Пономаренко пообщался с журналистами после победы команды:

– Сегодня уверенная победа в исполнении «Динамо» – 4:0. Какие первые эмоции от игры?

– Да, замечательные эмоции, победили.

– Вы отличились дублем и продолжили голевую серию до пяти матчей подряд. Думаете ли вы об этой серии, когда выходите на поле, или сосредоточены на достижении результата в игре?

– Думаю о серии вне игры, а когда выхожу на игру, то только думаю об игре, что нужно помочь команде и все.

– Сегодня матч начался довольно рано – в 13:00. Труднее играть в раннее время или это не имеет влияния?

– Я думаю, что разницы нет, когда играть. Конечно, просыпаться рано не очень, но игра была уже в 13:00. Поэтому нормально.

– Игра шла непросто до момента первого забитого гола. Чего не хватало на стартовом отрезке?

– Я бы не сказал, что игра не шла. Она нормально шла, мы контролировали игру. Просто, возможно, не забили быстрый гол. Поэтому я не могу сказать, что было трудно, потому что и соперник давал играть.

– Сегодня команда снова сыграла на «ноль» в защите. Это придает вам уверенности в атаке?

– Конечно, когда защита играет на «ноль», то мы знаем, что нам нужно забить. У нас сзади можно сказать «железобетон» в этих двух матчах. Это очень хорошо, что мы играем на «ноль» и создаем моменты впереди, и забиваем голы.

– Во вторник «Динамо» играет против «Ингульца» в 1/4 финала Кубка Украины. Достаточно ли будет времени на восстановление и подготовку к матчу?

– Да, конечно. Один день уйдет на отдых, на реабилитацию, а за остальное время мы успеем подготовиться и нормально сыграть, я считаю.

Видеообзор матча Динамо – Эпицентр (4:0)

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Динамо - Эпицентр Матвей Пономаренко
