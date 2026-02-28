БРАЖКО: «Это была такая хитрая схема, но подробностей не расскажу – секрет»

Хавбек киевского Динамо и автор первого гола в ворота Эпицентра (4:0) в матче 18-го тура УПЛ 2025/26 Владимир Бражко прокомментировал победу команды:

– Приятно побеждать. Когда выкладываешься в каждом матче на максимум – это вознаграждается тремя очками. Хочется и в дальнейшем отдавать все силы и добиваться положительного результата для команды.

– Похоже, в первом тайме было немного сложно раскрыть оборону соперника, но вам удалось отличиться с пенальти. Расскажите о ритуале, когда Пихаленок отдал вам мяч?

– Это была такая хитрая схема, задумка, но подробностей не расскажу – это секрет.

– Во втором тайме «Динамо» забило еще трижды, Пономаренко сегодня оформил дубль – это уже пятый матч подряд, в котором он забивает. Также шедевр забил Андрей Ярмоленко, что думаете по этому поводу?

– Это решение тренера. Опыт и молодость хорошо дополняют друг друга. Мы все – одна команда, у нас есть конкуренция, сегодня играет один, завтра другой. Она нужна, чтобы каждый рос, прогрессировал и на тренировках, и в матчах.

– Впереди матч Кубка Украины с «Ингульцем», затем игра чемпионата с «Полесьем», какие ожидания и как будете перестраиваться?

– Кубок для нас – это тоже приоритет. Мы хотим побеждать в каждом матче, в частности в чемпионате наверстывать упущенное. А кубок – это вообще другой турнир, там противостояние состоит из одного матча, поэтому нужна максимальная концентрация все 90 минут, а если понадобится – и в серии пенальти. Будем делать все для победы.

– Заметно, что команда находится в приподнятом настроении, это результат хорошего микроклимата и атмосферы в коллективе или физической подготовки на сборах?

– Вы сами все видите, сборы всегда важны, они сложны, но необходимы. Даже в сложных погодных условиях нужно выходить и играть – без каких-либо оправданий. Поле, мяч и игра – все решается на поле.

