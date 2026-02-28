Киевское Динамо получило наказание от УАФ

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений и решил наложить санкции на «Динамо» и «Рух» за инциденты в матчах 17-го тура УПЛ:

– рассмотрев материалы о возможном нарушении регламентных норм ФК «Рух» (Львов) во время матча 17-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК «Динамо» (Киев) – ФК «Рух» (Львов), состоявшегося 20 февраля 2026 года, обязал ФК «Рух» (Львов) уплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) гривен (за повторную задержку начала матча);

– рассмотрев материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК «Динамо» (Киев) во время матча 17-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК «Динамо» (Киев) – ФК «Рух» (Львов), состоявшегося 20 февраля 2026 года, обязал ФК «Динамо» (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за бросание болельщиками в игровую зону посторонних предметов).