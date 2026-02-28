Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Киевское Динамо получило наказание от УАФ
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 23:05 |
471
0

Киевское Динамо получило наказание от УАФ

Киевляне получили штраф от Контрольно-дисциплинарного комитета

28 февраля 2026, 23:05 |
471
0
Киевское Динамо получило наказание от УАФ
ФК Динамо

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений и решил наложить санкции на «Динамо» и «Рух» за инциденты в матчах 17-го тура УПЛ:

– рассмотрев материалы о возможном нарушении регламентных норм ФК «Рух» (Львов) во время матча 17-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК «Динамо» (Киев) – ФК «Рух» (Львов), состоявшегося 20 февраля 2026 года, обязал ФК «Рух» (Львов) уплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) гривен (за повторную задержку начала матча);

– рассмотрев материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК «Динамо» (Киев) во время матча 17-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК «Динамо» (Киев) – ФК «Рух» (Львов), состоявшегося 20 февраля 2026 года, обязал ФК «Динамо» (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за бросание болельщиками в игровую зону посторонних предметов).

По теме:
Мирослав СТУПАР: «Это было нарушение правил»
Бывший спортивный директор Карпат устроился на работу в Эпицентре
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
КДК УАФ Украинская ассоциация футбола Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Рух Львов Динамо - Рух штрафы
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Футбол | 28 февраля 2026, 05:55 23
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион

Туран хочет играть в Турции

ВИДЕО. Роналду не забил пенальти. Сколько промахов за карьеру?
Футбол | 28 февраля 2026, 22:01 0
ВИДЕО. Роналду не забил пенальти. Сколько промахов за карьеру?
ВИДЕО. Роналду не забил пенальти. Сколько промахов за карьеру?

Легендарный португалец не сумел забить с точки против Аль-Фейхи

В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе
Футбол | 28.02.2026, 11:59
В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе
В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23.02-01.03
Теннис | 28.02.2026, 23:12
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23.02-01.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23.02-01.03
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Бокс | 28.02.2026, 04:00
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
27.02.2026, 21:22 32
Бокс
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
26.02.2026, 21:59 2
Олимпийские игры
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
28.02.2026, 11:43 11
Бокс
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 4
Бокс
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 44
Футбол
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
27.02.2026, 15:37 8
Футбол
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
27.02.2026, 09:11 12
Футбол
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
26.02.2026, 20:16 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем