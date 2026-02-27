Аугсбург одолел Кельн и одержал третью победу подряд в чемпионате Германии
Подопечные Сандро Вагнера одолели «Кельн» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги
В пятницу, 27 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Германии, в котором встретились «Аугсбург» и «Кельн». Хозяева одолели соперника с минимальным счетом 2:0.
Счет открыл 20-летний португалец Родригу Рибейру, который завершил атаку своей команды блестящим ударом пяткой – случилось это на 55-й минуте.
В компенсированное время француз Клод-Морис забил еще один гол в ворота соперника. Попытки «Кельна» спасти положение и восстановить паритет успехом не увенчались из-за грамотных действий игроков «Аугсбурга».
«Кельн» имеет в своем активе 24 балла и рискует упасть с 12-й позиции еще ниже, так как главные конкуренты не сыграли свои матчи 24-го тура.
«Аугсбург» поднялся на девятое место, набрав 31 пункт. Команда Сандро Вагнера одержала третью победу в трех последних играх.
Чемпионат Германии, 24-й тур. 27 февраля
Аугсбург – Кельн – 2:0
Гол: Рибейру, 55, Клод-Морис, 90+6
Фотогалерея:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-президент НОК считает, что хотят уничтожить его репутацию
Владислав выступил в Верховной Раде после скандала с МОК на Олимпиаде