  Аугсбург одолел Кельн и одержал третью победу подряд в чемпионате Германии
Чемпионат Германии
Аугсбург
27.02.2026 21:30 – FT 2 : 0
Кельн
Германия
Аугсбург одолел Кельн и одержал третью победу подряд в чемпионате Германии

Подопечные Сандро Вагнера одолели «Кельн» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги

Аугсбург одолел Кельн и одержал третью победу подряд в чемпионате Германии
Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 27 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Германии, в котором встретились «Аугсбург» и «Кельн». Хозяева одолели соперника с минимальным счетом 2:0.

Счет открыл 20-летний португалец Родригу Рибейру, который завершил атаку своей команды блестящим ударом пяткой – случилось это на 55-й минуте.

В компенсированное время француз Клод-Морис забил еще один гол в ворота соперника. Попытки «Кельна» спасти положение и восстановить паритет успехом не увенчались из-за грамотных действий игроков «Аугсбурга».

«Кельн» имеет в своем активе 24 балла и рискует упасть с 12-й позиции еще ниже, так как главные конкуренты не сыграли свои матчи 24-го тура.

«Аугсбург» поднялся на девятое место, набрав 31 пункт. Команда Сандро Вагнера одержала третью победу в трех последних играх.

Чемпионат Германии, 24-й тур. 27 февраля

Аугсбург – Кельн – 2:0

Гол: Рибейру, 55, Клод-Морис, 90+6

Фотогалерея:

Звезда Баварии готовит план возвращения к лучшей форме перед ЧМ-2026
Кейн сравнялся с графиком голов рекордного сезона Левандовски в Бундеслиге
Новые Роббен и Рибери: как Диас и Олисе разрывают Бундеслигу
чемпионат Германии по футболу Аугсбург Кельн
