Празднуй как Вини, не играй как Атлетико. Прогнозы на 26 тур Ла Лиги

На прошлой неделе текст с прогнозами на тур Ла Лиги начинался строчками о праздновании Винисиусом забитого мяча в ворота «Бенфики» танцем у углового флажка. Через 7 дней он сделал то же самое, но уже на «Бернабеу». И тут подумалось: а почему игроки так редко привлекают к своим празднованиям голов эти флажки? Вспомните хотя бы несколько культовых моментов, когда этот атрибут был бы использован и обыгран. Трудно, не так ли? Если я сыграю результативный матч в каком-нибудь футбольном симуляторе, то увижу больше привлечений к празднованиям голов углового флажка, чем за месяцы в топ-чемпионатах. Вини делает сомнительные вещи, но в то же время подсвечивает пустую нишу. Если кто-то сейчас начнет стабильно праздновать забитые с использованием того самого флажка, то создаст один из самых узнаваемых жестов в футболе. Лично я бы не хотел, чтобы это был Вини, поэтому топ-бомбардирам Ла Лиги предлагаю сыграть на опережение.

Сыграть не на опережение, а в плюс удалось нам с этой рубрикой неделю назад. Тогда заработали 1720 грн при ставке в 1000 на событие. Суммарно за 2 последних недели имеем +3210 грн. В эти выходные попробуем продолжить победный стрик.

27.02. Леванте – Алавес, Обе забьют, кф. 2

Пропущенный местными гол – данность. В чемпионате с никудышным «Овьедо» и совершенно плохой в обороне «Жироной» именно «летучие мыши» имеют больше всего пропущенных – 44 в 25 турах. Команда проиграла 4 последних своих матча, в 3 из них пропустила более одного гола. Даже дома только 1 раз из 12 в течение сезона сумела сыграть на ноль. «Алавес» отличился в 4 из 5 последних туров чемпионата, поэтому в ворота прямого конкурента с проблемами в обороне забьет. Значит, для «Леванте» все просто: либо команда забивает, либо уступает из-за неспособности сыграть на ноль. И вот здесь всплывает интересная статистика: «Алавес» пропустил в 10 из 10 предыдущих выездов Ла Лиги. В какой-то момент даже имел серию из 7 поражений вне дома подряд... Кому, если не ему, должен забивать «Леванте»? Дома команда, кстати, отличилась хотя бы голом в большинстве матчей сезона.

28.02. Райо Вальекано – Атлетик, Х2+ТМ3.5, кф. 1.71

Можно сразу закрыть вопрос с ТМ. Обе команды в топ-7 худших по средней результативности матчей. А домашние «Райо» – почти самые скучные в Испании. Здесь забивается только по 1.82 гола, причем в 10 из 11 случаев – максимум 3. Только один раз в сезоне эта арена видела больше... Ужасный газон. Ужасно стерильное владение мячом хозяевами. Здесь промолчали как «Алавес» (1:0), так и «Реал» (0:0), поэтому название соперника не то чтобы важно. Хотя в первом круге эти команды даже в Бильбао не сумели результативно сыграть (1:0). Тогда «Атлетик» победил, а сейчас подходит к поединку на серии из 3 подряд побед в чемпионате. Да, соперники на отрезке – так себе, но и «Райо» всего в паре баллов форы от зоны вылета. «Атлетик» освободился от матчей два раза в неделю и рвется в ЛЕ, поэтому «Вальекано» он по крайней мере не проиграет.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

28.02. Барселона – Вильярреал, Обе забьют и ТБ2.5, кф. 1.6

В первом круге «Вильярреал» должен был забивать «Барсе» дважды еще в первые 10 минут, но тогда помешал голкипер каталонцев Гарсия. Затем «субмарина» получила удаление, но даже так создала 100-процентный шанс после перерыва – снова вратарь, теперь после выхода один на один. Гарсия – топ, но вряд ли потянет все снова. Защита «Барселоны» не впечатляет надежностью даже на уровне Ла Лиги (вспомните хотя бы недавние 1:2 против «Жироны»), а здесь оппонент из топ-3 чемпионата, то есть уровня участия в ЛЧ. Больше «Вильярреала» в Примере этого розыгрыша забили только 2 гранда, а отличилась команда в 21 из 25 поединков. Забьет и «Барселона», как и в 45 последних матчах чемпионата с Фликом во главе. А вничью 1:1 она не играла с августа, в Каталонии – с прошлого сезона. Поэтому на этом счете не остановится.

28.02. Мальорка – Реал Сосьедад, Обе забьют, кф. 1.8

Иногда мне хочется сыграть что-то более креативное на матч «Сосьедада», но... зачем? У команды ровно 10 проходов ставки на «обе забьют» в ЛЛ подряд. 8 из них – уже после смены тренера. Было 1:4 с «Реалом» и 3:3 с «Овьедо» – командами с первой и последней строчек таблицы соответственно. В 2 из 3 крайних туров «Сосьедад» успевал и забить, и пропустить еще до перерыва. Сейчас идет фаворитом по линии, а еще не имеет гостевых сухарей в сезоне Ла Лиги в принципе. Поэтому способен забить на классе, а пропустить из-за плохой обороны. То есть в случае с «Сосьедадом» нужно только понять: не является ли его соперник слишком низовым? Так вот: «Мальорка» не является. 10 туров подряд пробила ТБ1.5. В большинстве матчей серии – ТБ2.5. Пропустила 2+ в 3 поединках лиги подряд, но забила хотя бы мяч в 11 подряд домашних. Нужно грузить на голы.

28.02. Овьедо – Атлетико, 1Х, кф. 2.05

«Атлетико» победил «Барселону» 4:0, но не одолел «Брюгге» с первой попытки (3:3). Проиграл «Бетису» в чемпионате (1:0), но разгромил соперника в Кубке (5:0). Допустил разгром от «Райо» (0:3), однако и сам победил с разгромом в ЛЧ на неделе (4:1). Его результаты – совершенно рандомные, поэтому присматриваемся к сенсационным вариантам. Например, к его потере очков против «Овьедо». Почему бы и нет? Для «Атлетико» сезон в Ла Лиге завершен досрочно, потому что шансов на титул нет. Где искать мотивацию? Зато у местных в разгаре борьба за выживание. «Овьедо» на последней строчке таблицы, но дома не проиграл в 7 из 12 матчей розыгрыша Примеры, в последнее время – аж в 6 из 7. С ноября команда провела на домашней арене 7 матчей, в которых пропустила суммарно только трижды. У «Атлетико» 4 победы в 16 последних выездах ЛЛ, поэтому в его потерю очков здесь легко поверить.

01.03. Эльче – Эспаньол, Ф1(0), кф. 1.68

Как же хорошо, что футбольный сезон заканчивается в январе! А, нет? «Эспаньолу», к сожалению, не сообщили, поэтому он бросил играть с самого начала 2026 года. И его можно понять: ЛЕ или ЛК команде не нужны, а вопрос выживания она де-факто уже решила. Поэтому в последнее время просто убивает время до лета. В 8 последних турах коллектив сумел набрать только 2 очка, а только за 3 крайних пропустил суммарно аж 10 голов. Можете называть это кризисом, но, как по мне, это именно потеря мотивации. «Эспаньолу» больше не интересно выигрывать. А вот «Эльче» – даже очень, потому что иначе можно и прописку не сохранить. Команда над самой зоной вылета. Причина – постоянные гостевые поражения. Вне дома коллектив не выигрывает вообще, а вот на своем поле дает бой каждому: уступил здесь только в 2 из 13 матчей сезона, командам ниже топ-3 не проиграл ни одного из 10.

01.03. Валенсия – Осасуна, Обе забьют, кф. 1.95

Годами «Валенсия» хорошо играет дома и отбывает номер на выезде. Что в этом сезоне? То же самое. Поэтому и не удивляет тот факт, что на своем поле «летучие мыши» отличились в ЛЛ в 6 из 7 последних своих попыток. Единственная ошибка на отрезке – в матче с «Реалом». Забьет ли она снова, чтобы не оказаться в зоне вылета? Очень вероятно. Еще и потому, что сама «Осасуна» пропустила в 11 из 13 выездов сезона в чемпионате. Плохая новость для фанатов «летучих мышей»: одного гола для победы не хватит, потому что приезжие также забьют. «Осасуна» не проиграла в 6 турах подряд, а завершила серию победой над «Реалом» (2:1) на прошлой неделе. То есть она в лучшей форме не только в сезоне, но и за последние несколько лет. Атаку, которая отличилась 2+ голами в 5 из 6 последних туров, «Валенсии» в ее нынешнем составе не остановить.

01.03. Бетис – Севилья, Х2, кф. 1.9

Одно из тех дерби, которые проходят под лозунгом «возможно все». Хотя если уж углубляться в статистику, то здесь преимущество на стороне «Севильи»: в 6 из 8 последних официальных матчей она по крайней мере не проиграла. Но сейчас я бы концентрировался на другом: Алмейда создал одну из самых неприятных команд в Испании. В лиге с «Хетафе» именно «Севилья» – топ-1 по желтым. Недавно получила 3 красных за день, тренер – дисквалифицирован. Эти удаления и проблемы не помешали ей в прошлом туре победить в гостях тот же «Хетафе» (1:0), кстати. «Бетис» лучше играет в футбол, но если матч превратится в мясорубку, то «Севилья» в этом более профессиональна. Да и вообще: местные выиграли только 11 из 25 матчей в чемпионате, пропустили в 4 из 5 последних туров и неделю назад здесь же не одолели «Райо». Такой себе фаворит для дерби.

01.03. Жирона – Сельта, Обе забьют, кф. 1.74

«Жирона» забила в 7 из 8 последних туров, но и пропустила в каждом из 5 предыдущих. С самого старта сезона самое проблемное звено команды – оборона. Там слишком старый Блинд и слишком молодой Рейс. Зимой взяли Тер Стегена, но тот травмировался, поэтому в основе играет по плану только второй вратарь. К тому же клуб придерживается философии, где игра важнее результата, поэтому годами верит в тренера Мичела, а не ставит на какого-то прагматика... Короче, вариант «обе забьют» – трендовый для такого коллектива. Сыграл в 3 последних матчах «Жироны» в ЛЛ и 15 из 25 в целом в сезоне Примеры. Ванат и Цыганков в форме, поэтому атака не подведет коллектив и в этот раз. А гол «Сельты» ловить легко: не просто так команда в топ-6 чемпионата. Забила в 7 из 8 последних туров, клубам нижней половины таблицы – в 10 из 13 матчей.

02.03. Реал Мадрид – Хетафе, Ф2(+1.5), кф. 1.9

Снова вопросы по Мбаппе. Говорят, у него травма колена, но он не хочет рисковать ЧМ, поэтому откладывает операцию и время от времени вынужден уходить в незапланированный отпуск. Не сыграл на неделе с «Бенфикой», поэтому под вопросом и на «Хетафе». Португальцев одолеть легко без Килиана не удалось (2:1), и это закономерно, потому что около половины голов «Реала» в сезоне – забитые именно ногами француза. Он лидер и единственный стабильный финишер мадридцев. Вини в соло не тянет: имеет только 13 голов в сезоне за клуб. В 6 последних матчах с бразильцем в составе «Реал» не сумел победить с разницей в 2+ мячей ни разу. Мадридцы не играют в футбол хорошо с Арбелоа. Свежих идей нет. Комбинаций нет. «Хетафе» – скучный, но держит марку: 8 туров подряд если и проигрывает, то максимум с разницей в гол. В первом круге с «Реалом» держал 0:0 вплоть до 80 минуты и уступил минимально из-за мяча Мбаппе (0:1). А вдруг теперь продержится на 10 дольше?

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.