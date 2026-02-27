Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Букмекеры оценили шансы Шахтера на трофей Лиги конференций после жеребьевки
Лига конференций
27 февраля 2026, 21:28 | Обновлено 27 февраля 2026, 21:45
500
1

Букмекеры оценили шансы Шахтера на трофей Лиги конференций после жеребьевки

Горняки котируются по 13.00, главным фаворитом идет Кристал Пэлас за 4.00

27 февраля 2026, 21:28 | Обновлено 27 февраля 2026, 21:45
500
1 Comments
Букмекеры оценили шансы Шахтера на трофей Лиги конференций после жеребьевки
Getty Images/Global Images Ukraine

Букмекерские конторы выставили котировки на будущего победителя Лиги конференций 2025/26.

27 февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала третьего по силе еврокубка, участие в котором продолжет донецкий Шахтер.

Шансы горняков расцениваются в 13.00. Шахтер шестым фаворитом на трофей ЛК.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным претендентом на чемпионство является Кристал Пэлас – 4.00. В топ-5 также входят Страсбург (4.50), Фиорентина (8.00), Майнц (9.00) и Райо Вальекано (9.00).

Шахтер в 1/8 финала встретится с польской командой Лех.

Потенциальный путь Шахтера к финалу Лиги конференций: Лех, АЗ Алкмаар / Спарта Прага, Кристал Пэлас / АЕК Ларнака / Фиорентина / Ракув.

Календарь матчей плей-офф Лиги конференций:

  • 1/8 финала: 12 и 19 марта
  • 1/4 финала: 9 и 16 апреля
  • 1/2 финала: 30 апреля и 7 мая
  • Финал: 27 мая (Ред Булл Арена, Лейпциг)

Котировки на победителя Лиги конференций 2025/26

По теме:
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Экс-форвард сборной Украины: «Леху не удастся удивить Шахтер»
Валерий БОНДАРЬ: «С кем Шахтер играет в Лиге конференций? Я и не знал»
Лига конференций азарт котировки букмекеров Шахтер Донецк Кристал Пэлас Страсбург Фиорентина Майнц Райо Вальекано жеребьевка Лиги конференций жеребьевка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Даже не думал присваивать деньги Ахметова»
Футбол | 27 февраля 2026, 17:55 8
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Даже не думал присваивать деньги Ахметова»
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Даже не думал присваивать деньги Ахметова»

Спортсмен побывал на матче УПЛ

Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Футбол | 26 февраля 2026, 20:16 0
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену

Сеск Фабрегас может стать тренером «Интера»

Один из топовых легионеров решил покинуть Украинскую Премьер-лигу летом
Футбол | 27.02.2026, 18:51
Один из топовых легионеров решил покинуть Украинскую Премьер-лигу летом
Один из топовых легионеров решил покинуть Украинскую Премьер-лигу летом
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Олимпийские игры | 27.02.2026, 07:29
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
Футбол | 27.02.2026, 09:11
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zelander
Неймовірні котирування для неймовірного Шахтаря!
Ответить
-2
Популярные новости
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
27.02.2026, 06:30 14
Другие виды
ФОТО. Ярослава Магучих поразила красотой в новом фотосете
ФОТО. Ярослава Магучих поразила красотой в новом фотосете
26.02.2026, 02:10
Другие виды
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
25.02.2026, 17:44 4
Футбол
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 25
Футбол
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
26.02.2026, 14:52 42
Футбол
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
27.02.2026, 15:11 1
Футбол
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
26.02.2026, 08:00 12
Футбол
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
26.02.2026, 19:00 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем