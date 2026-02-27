Букмекеры оценили шансы Шахтера на трофей Лиги конференций после жеребьевки
Горняки котируются по 13.00, главным фаворитом идет Кристал Пэлас за 4.00
Букмекерские конторы выставили котировки на будущего победителя Лиги конференций 2025/26.
27 февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала третьего по силе еврокубка, участие в котором продолжет донецкий Шахтер.
Шансы горняков расцениваются в 13.00. Шахтер шестым фаворитом на трофей ЛК.
Главным претендентом на чемпионство является Кристал Пэлас – 4.00. В топ-5 также входят Страсбург (4.50), Фиорентина (8.00), Майнц (9.00) и Райо Вальекано (9.00).
Шахтер в 1/8 финала встретится с польской командой Лех.
Потенциальный путь Шахтера к финалу Лиги конференций: Лех, АЗ Алкмаар / Спарта Прага, Кристал Пэлас / АЕК Ларнака / Фиорентина / Ракув.
Календарь матчей плей-офф Лиги конференций:
- 1/8 финала: 12 и 19 марта
- 1/4 финала: 9 и 16 апреля
- 1/2 финала: 30 апреля и 7 мая
- Финал: 27 мая (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Котировки на победителя Лиги конференций 2025/26
