Букмекеры оценили шансы Шахтера на трофей Лиги конференций после жеребьевки

Букмекерские конторы выставили котировки на будущего победителя Лиги конференций 2025/26.

27 февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала третьего по силе еврокубка, участие в котором продолжет донецкий Шахтер.

Шансы горняков расцениваются в 13.00. Шахтер шестым фаворитом на трофей ЛК.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным претендентом на чемпионство является Кристал Пэлас – 4.00. В топ-5 также входят Страсбург (4.50), Фиорентина (8.00), Майнц (9.00) и Райо Вальекано (9.00).

Шахтер в 1/8 финала встретится с польской командой Лех.

Потенциальный путь Шахтера к финалу Лиги конференций: Лех, АЗ Алкмаар / Спарта Прага, Кристал Пэлас / АЕК Ларнака / Фиорентина / Ракув.

Календарь матчей плей-офф Лиги конференций:

1/8 финала: 12 и 19 марта

1/4 финала: 9 и 16 апреля

1/2 финала: 30 апреля и 7 мая

Финал: 27 мая (Ред Булл Арена, Лейпциг)

Котировки на победителя Лиги конференций 2025/26