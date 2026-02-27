Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Трабзонспор с Батаговым и Зубковым одолел аутсайдера чемпионата Турции
27.02.2026 19:00 – FT 2 : 0
27 февраля 2026, 20:57 | Обновлено 27 февраля 2026, 21:56
Трабзонспор с Батаговым и Зубковым одолел аутсайдера чемпионата Турции

Подопечные Фатиха Текке отправили в ворота «Карагюмрюк» три мяча, пропустив всего один гол

Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 27 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Трабзонспор» и «Карагюмрюк». Подопечные Фатиха Текке одолели соперника со счетом 3:1.

В первом тайме соперники обменялись результативными ударами – нигерийский нападающий Пол Онуачу вывел хозяев вперед на 20-й минуте, но вскоре Даниэле Верде восстановил паритет.

Главным героем второй половины игры стал Чибуике Нвайву, который оформил дубль за три минуты и позволил «бордово-синим» набрать три балла в противостоянии с аутсайдером Суперлиги.

Украинский защитник Арсений Батагов вышел на поле в стартовом составе и провел на поле всю игру, а его соотечественник, вингер Александр Зубков появился на 46-й минуте.

«Трабзонспор» набрал 51 балл и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Текке сыграют на выезде против «Башакшехира» в Кубке Турции (3 марта).

Чемпионат Турции, 24-й тур. 27 февраля

Трабзонспор Карагюмрюк 3:1
Голы: Онуачу, 20, Нвайву, 47, 50 – Верде, 28

Башакшехир Коньяспор 2:0
Голы: Зельке, 52, 61

Фотогалерея:

