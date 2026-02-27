Трабзонспор с Батаговым и Зубковым одолел аутсайдера чемпионата Турции

В пятницу, 27 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Трабзонспор» и «Карагюмрюк». Подопечные Фатиха Текке одолели соперника со счетом 3:1.

В первом тайме соперники обменялись результативными ударами – нигерийский нападающий Пол Онуачу вывел хозяев вперед на 20-й минуте, но вскоре Даниэле Верде восстановил паритет.

Главным героем второй половины игры стал Чибуике Нвайву, который оформил дубль за три минуты и позволил «бордово-синим» набрать три балла в противостоянии с аутсайдером Суперлиги.

Украинский защитник Арсений Батагов вышел на поле в стартовом составе и провел на поле всю игру, а его соотечественник, вингер Александр Зубков появился на 46-й минуте.

«Трабзонспор» набрал 51 балл и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Текке сыграют на выезде против «Башакшехира» в Кубке Турции (3 марта).

Чемпионат Турции, 24-й тур. 27 февраля

Трабзонспор – Карагюмрюк – 3:1

Голы: Онуачу, 20, Нвайву, 47, 50 – Верде, 28

Башакшехир – Коньяспор – 2:0

Голы: Зельке, 52, 61

