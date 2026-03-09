Суркис откровенно высказался о вратарском вопросе в Динамо
Вячеслав – о конкуренции в клубе
Вратарь киевского «Динамо» Вячеслав Суркис высказался о конкуренции за место в стартовом составе киевлян.
– Можете ли вы сейчас конкурировать с Нещеретом, Моргуном, Игнатенко?
– Это не мне судить. У нас замечательные вратари. У нас здоровая конкуренция. Все работают и поддерживают друг друга. У нас все хорошо.
– Ожидали ли вы такого быстрого дебюта за клуб?
– Не знаю, это не от меня зависит. Я играл немного много на сборах и из-за кадровых проблем.
Ранее голкипер «Динамо» Киев Вячеслав Суркис прокомментировал свой дебют в составе первой команды столичного клуба.
