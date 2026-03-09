Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Суркис откровенно высказался о вратарском вопросе в Динамо
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 20:02 |
Суркис откровенно высказался о вратарском вопросе в Динамо

Вячеслав – о конкуренции в клубе

Суркис откровенно высказался о вратарском вопросе в Динамо
ФК Динамо. Вячеслав Суркис

Вратарь киевского «Динамо» Вячеслав Суркис высказался о конкуренции за место в стартовом составе киевлян.

– Можете ли вы сейчас конкурировать с Нещеретом, Моргуном, Игнатенко?

– Это не мне судить. У нас замечательные вратари. У нас здоровая конкуренция. Все работают и поддерживают друг друга. У нас все хорошо.

– Ожидали ли вы такого быстрого дебюта за клуб?

– Не знаю, это не от меня зависит. Я играл немного много на сборах и из-за кадровых проблем.

Ранее голкипер «Динамо» Киев Вячеслав Суркис прокомментировал свой дебют в составе первой команды столичного клуба.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вячеслав Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
