Суркис откровенно высказался о вратарском вопросе в Динамо

Вратарь киевского «Динамо» Вячеслав Суркис высказался о конкуренции за место в стартовом составе киевлян.

– Можете ли вы сейчас конкурировать с Нещеретом, Моргуном, Игнатенко?

– Это не мне судить. У нас замечательные вратари. У нас здоровая конкуренция. Все работают и поддерживают друг друга. У нас все хорошо.

– Ожидали ли вы такого быстрого дебюта за клуб?

– Не знаю, это не от меня зависит. Я играл немного много на сборах и из-за кадровых проблем.

