Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 21:48
0

Суркис признался, что стал самым счастливым человеком в мире

Вячеслав – о своем дебюте за «Динамо»

Суркис признался, что стал самым счастливым человеком в мире
ФК Динамо. Вячеслав Суркис

Голкипер «Динамо» Киев Вячеслав Суркис прокомментировал свой дебют в составе первой команды столичного клуба. Вратарь вышел на замену в матче против «Эпицентра» в УПЛ (0:4).

«Эмоции переполняют. Обычно на интервью говорю спокойно, сдержанно, а сейчас волнующе – даже не ожидал, если честно.

Очень приятно дебютировать за родной клуб в родном городе, на родном стадионе, перед своими болельщиками. Это детская мечта. И еще в такой день – в день рождения! Наверное, сейчас я самый счастливый человек в мире», – сказал Суркис.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вячеслав Суркис Эпицентр Каменец-Подольский
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
