Суркис признался, что стал самым счастливым человеком в мире
Вячеслав – о своем дебюте за «Динамо»
Голкипер «Динамо» Киев Вячеслав Суркис прокомментировал свой дебют в составе первой команды столичного клуба. Вратарь вышел на замену в матче против «Эпицентра» в УПЛ (0:4).
«Эмоции переполняют. Обычно на интервью говорю спокойно, сдержанно, а сейчас волнующе – даже не ожидал, если честно.
Очень приятно дебютировать за родной клуб в родном городе, на родном стадионе, перед своими болельщиками. Это детская мечта. И еще в такой день – в день рождения! Наверное, сейчас я самый счастливый человек в мире», – сказал Суркис.
