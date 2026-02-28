Суркис признался, что стал самым счастливым человеком в мире

Голкипер «Динамо» Киев Вячеслав Суркис прокомментировал свой дебют в составе первой команды столичного клуба. Вратарь вышел на замену в матче против «Эпицентра» в УПЛ (0:4).

«Эмоции переполняют. Обычно на интервью говорю спокойно, сдержанно, а сейчас волнующе – даже не ожидал, если честно.

Очень приятно дебютировать за родной клуб в родном городе, на родном стадионе, перед своими болельщиками. Это детская мечта. И еще в такой день – в день рождения! Наверное, сейчас я самый счастливый человек в мире», – сказал Суркис.