Суркис признался, кто первым поздравил его с дебютом за Динамо в УПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 09:27 |
Вячеслав рассказал о дальнейших планах

ФК Динамо Киев. Вячеслав Суркис

Голкипер киевского Динамо Вячеслав Суркис признался, кто первым поздравил его с дебютом за первую команду «бело-синих» в Украинской Премьер-лиге.

– Где продолжится праздник для именинника?

– День рождения – это приятно, но сейчас еду на базу, потому что завтра календарная игра в команде U-19

– Кто тебя первым поздравил?

– Мой брат, – лаконично сказал Вячеслав.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги киевское Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 32 зачетных пункта после 18 сыгранных матчей.

Вячеслав Суркис Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
