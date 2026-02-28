Суркис признался, кто первым поздравил его с дебютом за Динамо в УПЛ

Голкипер киевского Динамо Вячеслав Суркис признался, кто первым поздравил его с дебютом за первую команду «бело-синих» в Украинской Премьер-лиге.

– Где продолжится праздник для именинника?

– День рождения – это приятно, но сейчас еду на базу, потому что завтра календарная игра в команде U-19

– Кто тебя первым поздравил?

– Мой брат, – лаконично сказал Вячеслав.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги киевское Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 32 зачетных пункта после 18 сыгранных матчей.