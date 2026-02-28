Украина. Премьер лига28 февраля 2026, 09:27 |
Суркис признался, кто первым поздравил его с дебютом за Динамо в УПЛ
Вячеслав рассказал о дальнейших планах
Голкипер киевского Динамо Вячеслав Суркис признался, кто первым поздравил его с дебютом за первую команду «бело-синих» в Украинской Премьер-лиге.
– Где продолжится праздник для именинника?
– День рождения – это приятно, но сейчас еду на базу, потому что завтра календарная игра в команде U-19
– Кто тебя первым поздравил?
– Мой брат, – лаконично сказал Вячеслав.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги киевское Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 32 зачетных пункта после 18 сыгранных матчей.
Кум, брат, сват, сын, зять - титул не взять)
