Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Благодаря автоголу саудовский топ-клуб опередил в таблице команду Роналду
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Фатех
26.02.2026 21:00 – FT 1 : 1
Дамак
Саудовская Аравия
27 февраля 2026, 12:23 | Обновлено 27 февраля 2026, 12:28
Благодаря автоголу саудовский топ-клуб опередил в таблице команду Роналду

Аль-Ахли в гостях с минимальным перевесом переиграл команду Аль-Рияд

27 февраля 2026, 12:23 | Обновлено 27 февраля 2026, 12:28
Благодаря автоголу саудовский топ-клуб опередил в таблице команду Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 февраля состоялись матчи 24-го тура Саудовской Аравии.

В этот игровой день прошло два поединка.

Аль-Ахли в гостях с минимальным перевесом переиграл команду Аль-Рияд (1:0).

Благодаря автоголу Аль-Ахли стал лидеров, опередив в таблице Аль-Наср, команду Криштиану Роналду.

Турнирное положение: Аль-Ахли (59), Аль-Наср (58), Аль-Хиляль (по 55), Аль-Кадисия (53).

Чемпионат Саудовской Аравии

24-й тур, 26 февраля

Аль-Рияд – Аль-Ахли – 0:1

Гол: Милан Борян, 75 (автогол)

Аль-Фатех – Дамак – 1:1

Голы: Мурад Батна, 77 (пен) – Яку Мейте, 16

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Ахли Джидда 24 18 5 1 46 - 15 06.03.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм 59
2 Аль-Наср Эр-Рияд 23 19 1 3 62 - 18 28.02.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд 58
3 Аль-Хиляль 23 16 7 0 57 - 20 27.02.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Хиляль 0:0 Аль-Ахли Джидда 55
4 Аль-Кадaсиа 23 16 5 2 54 - 21 28.02.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа 53
5 Аль-Таавун 23 12 4 7 41 - 28 28.02.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун 40
6 Аль-Иттихад 23 11 6 6 38 - 28 27.02.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Халидж24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма 39
7 Аль-Иттифак 23 11 5 7 34 - 39 27.02.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун 38
8 Неом 23 9 5 9 28 - 31 28.02.26 21:00 Неом - Аль-Холуд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом 32
9 Аль-Фатех 24 7 7 10 32 - 43 06.03.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех 28
10 Аль-Халидж 23 7 6 10 42 - 37 27.02.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа 27
11 Аль-Фейха 23 7 6 10 27 - 38 28.02.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха 27
12 Аль-Шабаб Эр-Рияд 23 6 7 10 27 - 33 27.02.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха 25
13 Аль-Хазм 23 6 7 10 23 - 43 27.02.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм 25
14 Аль-Холуд 23 7 1 15 30 - 41 28.02.26 21:00 Неом - Аль-Холуд24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд 22
15 Аль-Рияд 24 3 7 14 22 - 45 05.03.26 21:00 Дамак - Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд 16
16 Дамак 24 2 10 12 18 - 41 05.03.26 21:00 Дамак - Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак 16
17 Аль-Ахдуд 23 2 4 17 19 - 49 28.02.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом 10
18 Аль-Наджма 23 1 5 17 21 - 51 28.02.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Ахдуд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма 8
Полная таблица

События матча

77’
ГОЛ ! С пенальти забил Мурад Батна (Аль-Фатех).
75’
Sayar Al Enezi Dhari (Дамак) получает красную карточку.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Yakou Meite (Дамак), асcист Abdulrahman Al Obaid.
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахли Джидда Аль-Рияд автогол Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Аль-Фатех Дамак видео голов и обзор пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
